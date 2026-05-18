Condenado a 62 anos por estupro de sobrinhas é executado em praça

Um homem de 50 anos foi morto em uma praça pública após levar cerca de 15 tiros enquanto estava acompanhado de sua esposa. O crime aconteceu no fim da tarde desse domingo (17/5) na Praça Nossa Senhora da Assunção, no centro de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima, Erasmo Francisco da Cruz, já havia sido condenado a 62 anos e dois meses de prisão por estupro. Denúncia feita em 2022 por uma de suas sobrinha levou a prisão em 31 de dezembro. Ele permaneceu na cadeia por três meses, sendo solto em 25 de março em razão de um habeas corpus.

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a vítima já não apresentava sinais de vida. A esposa da vítima, de 68 anos, relatou que eles estavam tomando açaí na praça e foram até o carro, uma Fiat Strada, quando uma moto se aproximou e o condutor puxou uma arma de fogo, efetuando diversos disparos.

O suspeito, que estava em uma moto Honda XR prata, estava de capacete e fugiu logo após os disparos, sem mostrar o rosto.

A mulher relata que a vítima e o irmão tinham desavenças devido à posse de um terreno onde a mãe deles queria fazer a doação em vida para Erasmo, mas o irmão, que mora lá, é contra. Ele busca o usucapião do imóvel.

Após o relato, a Polícia foi atrás do irmão, em um sítio em Taquaraçu de Minas, na região Central de Minas, e que informou ter recebido a notícia da morte através do telefone, e que eles não conversavam e ele não tinha ideia de quem poderia ser o autor do crime. Os militares realizaram buscas no local e nada ilícito foi encontrado.

A perícia analisou câmeras de segurança de comércios da vizinhança e nenhuma conseguiu capturar diretamente o crime. Também foi constatado 16 perfurações no corpo da vítima. O veículo atingido apresentava três perfurações por arma de fogo. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

A investigação foi passada pra a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que já realizou a coleta de vestígios para novos resultados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte para exames.

Outras informações serão repassadas após procedimentos da 3ª Delegacia da Policia Civil Leste.

Histórico de abuso

Erasmo Francisco da Cruz foi condenado a 62 anos e dois meses de prisão pelo estupro de três de suas sobrinhas. A primeira denúncia foi feita por uma sobrinha de 19 anos, em 3 de novembro de 2022.

Na época, a vítima relatou que sofria abusos desde os sete anos, praticados por seu tio paterno. Ela decidiu procurar a polícia depois de saber que sua irmã mais nova, de 17 anos na época, também havia sofrido abusos.

Em 13 de março de 2025, a mãe das vítimas acionou a Polícia Militar depois de uma conversa com outra filha, de quatro anos, de que durante a troca de fraldas, o tio estaria repetindo comportamentos semelhantes. Ele foi preso em 31 de dezembro de 2025 e permaneceu três meses na cadeia.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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**Com informações de Ivan Drummond