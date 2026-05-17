Mulher morta na rua em BH: homem teria recarregado arma para atirar mais

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A execução a tiros de Lídia Nantes da Silva, de 43 anos, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (17/5), teria sido presenciada por uma testemunha, conforme narra o boletim de ocorrência. Antônio Luiz Alves Pereira, de 49, é apontado como suspeito de feminicídio.

A testemunha relatou aos policiais o momento exato do ataque. Segundo o depoimento, Antônio Luiz — vestindo camisa rosa, bermuda preta e uma pochete — aproximou-se da mulher debaixo do Viaduto Murilo Rubião, quando sacou uma arma de fogo e apontou em direção a Lídia, que chegou a erguer as mãos em sinal de rendição.

Conforme o depoimento, o suspeito, depois de efetuar os primeiros disparos, recarregou a arma e continuou atirando em Lídia, que já estava caída no chão. Em seguida, ele fugiu correndo pela lateral do viaduto.

As apurações iniciais da polícia indicam que Antônio teria cometido suicídio minutos após assassinar Lídia. O corpo dele foi encontrado perto do local do homicídio, na Rua João Gualberto Filho, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH.

Câmeras de segurança de um edifício situado na Rua João Gualberto Filho registraram parte da movimentação do suspeito. Às 8h10, Antônio Luiz aparece subindo a via na contramão de direção e estacionando seu Ford Ecosport. Às 8h19, ele desembarcou sozinho e deslocou-se a pé rumo ao local onde teria atacado Lídia. Pouco após o crime, às 8h25, as imagens registram o retorno do homem para os arredores do veículo, momento em que se agachou atrás do carro.

A perícia da Polícia Civil registrou que houve um disparo de arma de fogo na região interna da boca. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

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Junto ao corpo de Antônio, os peritos recolheram uma pistola de calibre .38. O veículo dele foi liberado pela polícia e entregue sob a responsabilidade de um irmão. Antes disso, a polícia apreendeu uma pistola da marca Glock, calibre .380, e munições que estavam dentro do automóvel.