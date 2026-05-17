Morte de casal em BH: polícia cita carta escrita por suspeito

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma carta supostamente escrita por Antônio Luiz Alves Pereira, de 49 anos, suspeito de executar a tiros Lídia Nantes da Silva, de 43, em Belo Horizonte, é citada pela Polícia Militar (PMMG) no boletim de ocorrência.

O corpo da vítima foi encontrado debaixo do Viaduto Murilo Rubião, no Bairro Cidade Nova, na manhã deste domingo (17/5), na altura do nº 97 da Avenida José Cândido da Silveira. O suspeito foi encontrado morto pouco depois.

Conforme o registro policial, familiares do casal relataram a existência da correspondência ao acionar a polícia. Segundo o boletim de ocorrência, o documento manuscrito tem seis páginas e "explicava detalhes das ações delitivas", supostamente escritas por Antônio Luiz. O registro policial não esclarece se a carta foi apreendida nem detalha o teor da mensagem. Ainda não foram divulgadas informações sobre a possível motivação do crime.

As apurações iniciais da polícia indicam que Antônio teria cometido suicídio minutos após assassinar Lídia. O corpo dele foi encontrado perto do local do homicídio, na Rua João Gualberto Filho, no Bairro Sagrada Família, na altura do nº 1.438. A perícia da Polícia Civil registrou que houve um disparo de arma de fogo na região interna da boca. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte às 9h05.

A Polícia Militar cita no boletim de ocorrência que imagens captadas por uma câmera de segurança mostram Antônio se agachando atrás de seu carro estacionado na via, no ponto exato onde o corpo dele foi posteriormente encontrado. O homem vestia roupas semelhantes às descritas por uma testemunha que afirmou à polícia ter visto o suspeito se aproximar da vítima e atirar várias vezes.

Junto ao corpo de Antônio, os peritos recolheram uma pistola de calibre .38. O veículo dele, um Ford Ecosport, foi liberado pela polícia e entregue sob a responsabilidade de um irmão.

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Antes disso, a polícia apreendeu uma pistola da marca Glock, calibre .380, e munições que estavam dentro do automóvel.