Único estrangeiro na primeira Maratona de BH, queniano termina em 5º lugar
Vencedor de várias maratonas no Brasil, Justin Mose Mogire participou de uma competição em Belo Horizonte pela primeira vez
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O queniano Justin Mose Mogire foi um dos principais nomes da primeira Maratona de Belo Horizonte, neste domingo (17/5). Único estrangeiro presente na competição, ele concluiu os 42 km da prova masculina em quinto lugar, com o tempo de 2h39min56s. A largada foi dada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da capital.
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Os atletas atravessaram diversas regiões de BH e áreas próximas da Região Metropolitana. Viaduto Santa Tereza, Horto Florestal, Museu de História Natural da UFMG, Arena MRV, Complexo Esportivo do Pompéia e Via 710 foram alguns dos trechos do percurso.
Antes da largada, Mogire conversou com o Estado de Minas e esbanjou otimismo para a estreia da prova da capital. "É minha primeira vez em Belo Horizonte e espero correr muito bem. Se Deus quiser, estarei no pódio", declarou.
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Há quatro anos competindo em maratonas pelo Brasil, o queniano confessou ser fã da culinária do país. Carne de porco, arroz, frutas e churrasco estão entre suas preferências.
Dentre suas conquistas em maratonas estão: a Internacional de Foz do Iguaçu (PR) em 2023; de Campinas (SP) em 2024; Santa Maria (RS), em 2025; e Internacional de Praia Grande (SP), em 2025.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata