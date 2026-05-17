Único estrangeiro na primeira Maratona de BH, queniano termina em 5º lugar

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O queniano Justin Mose Mogire foi um dos principais nomes da primeira Maratona de Belo Horizonte, neste domingo (17/5). Único estrangeiro presente na competição, ele concluiu os 42 km da prova masculina em quinto lugar, com o tempo de 2h39min56s. A largada foi dada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da capital.

Os atletas atravessaram diversas regiões de BH e áreas próximas da Região Metropolitana. Viaduto Santa Tereza, Horto Florestal, Museu de História Natural da UFMG, Arena MRV, Complexo Esportivo do Pompéia e Via 710 foram alguns dos trechos do percurso.

Antes da largada, Mogire conversou com o Estado de Minas e esbanjou otimismo para a estreia da prova da capital. "É minha primeira vez em Belo Horizonte e espero correr muito bem. Se Deus quiser, estarei no pódio", declarou.

Há quatro anos competindo em maratonas pelo Brasil, o queniano confessou ser fã da culinária do país. Carne de porco, arroz, frutas e churrasco estão entre suas preferências.

Dentre suas conquistas em maratonas estão: a Internacional de Foz do Iguaçu (PR) em 2023; de Campinas (SP) em 2024; Santa Maria (RS), em 2025; e Internacional de Praia Grande (SP), em 2025.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata