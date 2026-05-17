Álvaro Damião vai de ônibus à maratona e promete expandir corridas em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), foi de ônibus até a primeira maratona oficial da capital mineira neste domingo (17/5) e afirmou que pretende expandir as corridas para outras regiões da cidade, como Venda Nova e Barreiro.

O chefe do Executivo utilizou a linha 4802 (Pindorama/Boa Vista) para chegar ao Parque Municipal Américo Renné Giannetti, onde acompanhou o evento esportivo. Segundo ele, a competição representa um legado para a cidade e deve ganhar espaço em diferentes áreas da capital.

“A maratona veio para ficar. Queremos levar mais corridas para outras áreas de Belo Horizonte, não é só a Avenida Andradas ou a Pampulha. Nós temos Venda Nova e Barreiro”, destacou.

A competição reuniu mais de 4 mil atletas e teve largada às 5h, na Praça da Estação, no Hipercentro da capital mineira. Durante a participação no evento, Álvaro Damião também comentou sobre a experiência de utilizar o transporte coletivo no domingo e disse que a viagem serviu para relembrar a infância e acompanhar os impactos da gratuidade das passagens.

“A aceitação é 100%. Todo mundo gosta de vir aos parques aos domingos com seu neto, com seu filho, coisas que você não conseguia fazer antes porque tinha que pagar passagem”, afirmou.

O percurso da primeira maratona de BH foi de 42 quilômetros e passou por diferentes regiões da cidade, incluindo pontos como o Viaduto Santa Tereza, a Arena MRV, o Horto Florestal, a Via 710 e trechos próximos à Serra do Curral. O trajeto apresenta altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas para a conclusão da prova.

O mineiro Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte na manhã deste domingo (17/5), após percorrer os 42 quilômetros pelas ruas da capital mineira em 2 horas, 27 minutos e 36 segundos. Já a paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina.

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A maratona encerra a programação esportiva realizada ao longo do fim de semana na capital mineira, reunindo atletas profissionais e amadores em diferentes modalidades e distâncias.