Mais de 65% dos homicídios de BH não foram solucionados
Atlas da Violência aponta que 441 das 676 assassinatos estimados não foram registrados como tal
compartilheSIGA
Belo Horizonte aparece entre as capitais brasileiras com maior proporção de homicídios ocultos do país – aqueles que não têm uma causa definida ou a certeza sobre quem cometeu o crime. Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que 65,2% dos assassinatos estimados na capital mineira em 2024 não foram oficialmente classificados como homicídio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Atlas é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo usa técnicas estatísticas e inteligência artificial para reclassificar as mortes violentas registradas com causa indeterminada.
O que os números mostram em BH
Estes são os números de homicídios segundo o levantamento:
- Registrados oficialmente: 235;
- Ocultos estimados: 441;
- Estimados totais: 676.
Com isso, Belo Horizonte aparece como a 2ª capital brasileira com maior proporção de homicídios ocultos, ficando atrás apenas de São Paulo, que teve uma taxa de 84% nesse parâmetro. A capital mineira também é a 9ª entre as capitais com o maior número absoluto de homicídios estimados.
Leia Mais
As 10 capitais com os maiores números de homicídios estimados são:
- Salvador: 1.490;
- Rio de Janeiro: 1.277;
- Fortaleza: 1.019;
- Recife: 915;
- Belém: 822;
- Manaus: 813;
- São Paulo: 798;
- Maceió: 696;
- Belo Horizonte: 676;
- João Pessoa: 540;
Os pesquisadores alertam que a subnotificação dificulta diagnósticos precisos da violência urbana e pode mascarar tendências reais de crescimento dos assassinatos no país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima