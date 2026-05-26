Mais de 65% dos homicídios de BH não foram solucionados

Belo Horizonte aparece entre as capitais brasileiras com maior proporção de homicídios ocultos do país – aqueles que não têm uma causa definida ou a certeza sobre quem cometeu o crime. Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que 65,2% dos assassinatos estimados na capital mineira em 2024 não foram oficialmente classificados como homicídio.

O Atlas é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo usa técnicas estatísticas e inteligência artificial para reclassificar as mortes violentas registradas com causa indeterminada.

O que os números mostram em BH

Estes são os números de homicídios segundo o levantamento:

Registrados oficialmente: 235;

Ocultos estimados: 441;

Estimados totais: 676.

Com isso, Belo Horizonte aparece como a 2ª capital brasileira com maior proporção de homicídios ocultos, ficando atrás apenas de São Paulo, que teve uma taxa de 84% nesse parâmetro. A capital mineira também é a 9ª entre as capitais com o maior número absoluto de homicídios estimados.

Salvador: 1.490; Rio de Janeiro: 1.277; Fortaleza: 1.019; Recife: 915; Belém: 822; Manaus: 813; São Paulo: 798; Maceió: 696; Belo Horizonte: 676; João Pessoa: 540;

As 10 capitais com os maiores números de homicídios estimados são:



Os pesquisadores alertam que a subnotificação dificulta diagnósticos precisos da violência urbana e pode mascarar tendências reais de crescimento dos assassinatos no país.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima