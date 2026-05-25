Tiroteio na Grande BH deixa um homem morto e o cunhado ferido

Um homem de 29 anos morreu e outro, de 26, ficou ferido durante um tiroteio nesse domingo (24/5), no bairro Três Corações, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Pedra Branca. Quando os militares chegaram ao local, a vítima fatal já havia sido socorrida e levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, mas morreu.

O homem foi atingido por disparos na cabeça e no tórax. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital mineira.

A companheira da vítima, que também é irmã do sobrevivente, informou à polícia que o outro homem baleado foi levado para a Upa de Vespasiano. Os militares estiveram na unidade de saúde e encontraram o homem em estado estável, com um ferimento por arma de fogo na coxa esquerda.

Segundo o relato dele, os dois estavam soltando pipa quando um Peugeot prata se aproximou do grupo. Ainda conforme a vítima, cinco homens encapuzados, usando toucas ninja e armados, desceram do veículo e começaram a atirar.

O principal alvo tentou fugir, mas foi perseguido pelos suspeitos e executado. O sobrevivente afirmou que perdeu o cunhado de vista durante a correria e, ao perceber que havia sido baleado, pediu ajuda a um motorista que passava pelo local para ser levado até a Upa.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. Segundo a PM, o sobrevivente possui passagens policiais por tráfico de drogas e tentativa de homicídio registrada em 1º de fevereiro deste ano, no mesmo bairro.

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Já a vítima morta tinha registros por tráfico de drogas e direção perigosa em 2019 e 2020. O caso será investigado pela 10ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Santa Luzia.