Homem acusado de importunação sexual é espancado por moradores na Grande BH

Um homem de 29 anos foi agredido por populares após denúncias de importunação sexual contra mulheres e crianças no Bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam várias chamadas informando que o homem estaria sendo espancado por moradores. A ocorrência foi registrada na Alameda das Magnólias, às 18h39.

No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com mãos e pés amarrados, o homem apresentava lesões no rosto, sangramento moderado na cabeça, dores nos membros superiores e inferiores, além de escoriações em diversas partes do corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou ser usuário de drogas e afirmou aos militares que seria “pedófilo”, motivo pelo qual teria sido agredido anteriormente no Bairro Conjunto Henrique Sapori e novamente no Vale das Acácias.

Ainda conforme o registro, ele contou que estava internado em uma casa de recuperação para tratamento de dependência química, mas fugiu do local e passou a viver em uma casa abandonada com outros usuários de drogas.

O homem também afirmou possuir esquizofrenia, sem acompanhamento ou tratamento médico, e declarou aos policiais ter assassinado o próprio pai em 2014.

Uma moradora relatou à PM que o homem circulava pela região havia cerca de uma semana. Segundo ela, dias antes ele a acompanhou até a porta de casa e apresentava falas desconexas. Outro morador afirmou que o homem estaria praticando pequenos furtos no bairro, importunando mulheres e tentando invadir residências próximas ao local onde foi encontrado.

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O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, onde permaneceu sob cuidados médicos. Até o momento, os autores das agressões não foram identificados. A polícia também não conseguiu determinar quais objetos foram utilizados para provocar as lesões.