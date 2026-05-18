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Suspeito de abuso sexual contra duas crianças é preso em operação policial

Vítimas são duas irmãs, de 10 e 11 anos de idade; elas teriam sido atacadas durante uma festa regada a drogas e álcool, em uma chácara

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Estado de Minas
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Repórter
18/05/2026 22:30

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Vista panorãmica da cidade de Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais: imagem mostra a pequena cidade do alto, rodeada por colinas verdes e por rio à direita
Crimes foram cometidos na zona rural de Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce crédito: Carlos Eller/EM/D.A.Press

Um homem de 48 anos foi preso nesta segunda-feira (28/5) em uma ação integrada, envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Conselho Tutelar. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de duas irmãs, com idades de 10 e 11 anos.

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Na operação, batizada de “Caminhos Seguros”, os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos em uma propriedade rural do suspeito, localizada na comunidade de Córrego Ferrujinha, no município de Conselheiro Pena, na região do Vale do Rio Doce. Durante a ação, os policiais realizaram um cerco ao imóvel para evitar uma possível tentativa de fuga ou de destruição de provas.

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Após a prisão do homem, as equipes da PMMG iniciaram uma varredura na residência e apreenderam diversos dispositivos de armazenamento de dados e comunicação, entre os quais discos rígidos, pen drives e celulares, que serão investigados. O suspeito foi levado para atendimento médico e, posteriormente, a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Entenda o caso

De acordo com as informações levantadas durante as investigações, as duas relataram os abusos sexuais a uma professora, em plena sala de aula. Por sua vez, a docente acionou o Conselho Tutelar, que registrou os fatos. Em seguida, a PMMG viabilizou, junto ao MPMG e ao Judiciário, a expedição do mandado de prisão.

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Ainda de acordo com as investigações, o suspeito realizava festas com uso de drogas e álcool na propriedade rural. Enquanto a mãe das vítimas fazia uso de drogas, ele cometia os abusos em um quarto; tais crimes foram comprovados por laudo médico. O homem ainda filmava as próprias ações e ameaçava divulgar os vídeos para que as crianças não o denunciassem.

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