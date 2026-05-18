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CENTRO-OESTE

Polícia indicia pai por estupro de criança de 7 anos em cidade mineira

A ocorrência aconteceu no mês de janeiro deste ano em Carmo do Cajuru enquanto ambos estavam hospedados em uma propriedade rural

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
18/05/2026 19:08 - atualizado em 18/05/2026 19:17

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Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil (PCMG), que ainda busca esclarecer autoria e motivação dos homicídios
Testemunhas relataram à PCMG que escutaram a vítima pedir para que as ações parassem crédito: Reprodução/Pexels

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito e indiciou um homem de 43 anos por estupro de vulnerável de uma criança, de 7, na zona rural de Carmo do Cajuru (MG), no Centro-Oeste do estado, nos dias 30 e 31 de janeiro deste ano. O investigado é pai da vítima.

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Segundo a PCMG, o suspeito e a criança estavam hospedados em uma propriedade rural. Ele se aproveitou desse período que se encontravam sem parentes por perto para violentá-la. Testemunhas relataram ter escutado a vítima pedir para que as ações parassem. Uma das pessoas ouvidas pelos agentes de segurança afirmou ter presenciado parte da ocorrência antes de interromper a situação.

A investigação reuniu depoimentos, laudos periciais e registros médicos compatíveis com a violência apurada. O homem chegou a ser preso em flagrante na data da ocorrência e é investigado por ameaçar as testemunhas.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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