Homem é preso por maus-tratos a cadela em Uberlândia
Vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o animal em estado debilitado de saúde
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesse domingo (17/5) um homem de 31 anos que estava maltratando uma cadela em Uberlândia, Triângulo Mineiro. As condições de maus-tratos do animal foram relatadas no Disque Denúncia Unificado 181.
Em vídeo divulgado pela PCMG, o animal está preso a uma corrente curta, sem acesso a água e a alimentação, e em contato com fezes em diferentes estados de decomposição. Segundo a polícia, o ambiente estava sujo e com infestação de parasitas.
Nas imagens é possível ver que o animal está debilitado, com as costelas visíveis. Durante a ocorrência, foi relatado que a cadela estava no imóvel havia cerca de um mês e que não recebia cuidados veterinários.
A Polícia resgatou a cadela e a encaminhou para receber os cuidados veterinários necessários.
A prisão foi decretada pela delegada responsável da Delegacia de Plantão, Lia Valechi. O suspeito foi encaminhado para o Presídio Professor Jacy de Assis.
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima