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VIOLÊNCIA SEM LIMITE

MG: homem é preso após espancar enteada de 3 anos

De acordo com a Polícia Civil, criança teve traumatismo craniano e agressões ocorreram porque menina teria feito xixi na cama

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
18/05/2026 18:30

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Violência infantil
Agressões contra a menina de 3 anos ocorreram no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Reprodução/Correio Braziliense

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, investigado por tentativa de homicídio contra a enteada, de 3, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A prisão ocorreu no sábado (16/5).  

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De acordo com a PCMG, o investigado foi preso em uma unidade hospitalar da cidade, local em que a vítima recebia atendimento médico. A ação contou com a ajuda da Polícia Militar. 

Nas primeiras apurações feitas pelos policiais, a menina chegou à clínica com lesões na cabeça (traumatismo craniano) e posteriormente foi transferida de unidade para o atendimento especializado, em razão da gravidade do estado de saúde dela. 

As investigações iniciais da Polícia Civil indicam que a criança estava sob cuidados do padrasto em uma casa, no Bairro Borboleta. As agressões teriam ocorrido na ausência da mãe, sob a suposta justificativa de que a vítima teria urinado na cama. 

Diante das informações coletadas, inclusive pela gravidade das lesões e a condição de extrema vulnerabilidade da vítima, os agentes de segurança prenderam o suspeito em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O caso foi encaminhado à equipe que apura homicídios na cidade, responsável pela continuidade das investigações e apuração completa das circunstâncias do fato.

Não foi informado o estado de saúde da criança.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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