MG registra média de 23 casos diários de violência sexual contra menores

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG) indicam que crianças e adolescentes são alvos constantes de crimes sexuais. Ao longo de 2025, foram registradas 8.505 ocorrências desse tipo no estado, o que equivale a uma média de mais de 23,3 por dia. Em 2026, os números são um pouco menores, mas seguem elevados: entre janeiro e março deste ano, 2.034 vítimas denunciaram casos de violência sexual contra menores de idade, resultando em uma média diária de 22,6 registros.



Com o intuito de combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a Sejusp MG realizou nesta segunda-feira (18/5) uma ação na Praça Rio Branco, no Hipercentro de Belo Horizonte, em frente à Rodoviária. A atividade marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e integra a Operação Caminhos Seguros e a campanha Maio Laranja.

A ação reuniu forças de segurança e instituições parceiras em atividades de prevenção, orientação e acolhimento ao público. O objetivo é reforçar o combate aos crimes sexuais, responsabilizar criminosos e ampliar a proteção às vítimas.

No local, o Programa Proteja Minas, da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec), realizou atendimentos e acolhimento por meio da van destinada a meninas e mulheres em situação de violência doméstica. Também foram distribuídos materiais informativos e kits de higiene e cuidados pessoais.

Maria Carolina de Faria, assessora da Supec, destacou a atuação dos programas de prevenção social à criminalidade no estado. "A Supec participa há três anos da Operação Caminhos Seguros, por meio dos programas de prevenção social à criminalidade, presentes em 59 unidades no estado. Desde o dia 4 de maio, as equipes vêm promovendo ações de conscientização, seminários, panfletagens e atendimentos individuais. A população é peça-chave nesse enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes".

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Já o diretor do Centro Integrado de Comando e Controle da Sejusp MG, Flávio Augusto Xavier, ressaltou os resultados da operação no estado. "A Operação Caminhos Seguros teve abrangência nos 853 municípios mineiros e foi dividida em três eixos: Repressivo, Inteligência e Preventivo. Foram apuradas 141 denúncias anônimas, realizadas 69 prisões, cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e promovidas ações preventivas que alcançaram mais de 18 mil pessoas em Minas Gerais".