MG: suspeito de matar ex-companheira a facadas é indiciado por feminicídio

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu investigações nesta quarta-feira (20/5) e indiciou por feminicídio um homem de 34 anos pela morte de uma mulher, de 31, no Bairro Alegre, em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu no dia 24 de abril deste ano. A vítima deixou dois filhos, de 5 e de 9 anos, que estavam dentro de casa e presenciaram a morte da mãe.

De acordo com a corporação, a vítima foi esfaqueada pelo homem depois de uma discussão e que, depois do crime, o suspeito teria arrastado o corpo da mulher até o banheiro - local em que a deixou trancada.

Testemunhas relataram que, antes de deixar o imóvel, o homem ainda teria entregado um pano e um rodo à filha da vítima, e determinado que ela limpasse o local onde havia sangue da mãe.

As forças de segurança se mobilizaram na região para localizar o suspeito, que foi encontrado no mesmo dia, por policiais militares, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, cerca de 60 quilômetros de distância do local do crime.

A PCMG teve acesso ao celular do suspeito, no qual foram encontradas mensagens que ele confessava o crime e demonstrava a intenção de fugir.

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O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.