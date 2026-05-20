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FEMINICÍDIO

MG: suspeito de matar ex-companheira a facadas é indiciado por feminicídio

Os filhos da vítima estavam na casa na hora do crime e presenciaram a morte da mãe em Timóteo, no Vale do Rio Doce

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Repórter
20/05/2026 19:53

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
O inquérito da PCMG foi concluído nesta quarta-feira (19/5) e resultou no indiciamento do homem pelo crime de feminicídio crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu investigações nesta quarta-feira (20/5) e indiciou por feminicídio um homem de 34 anos pela morte de uma mulher, de 31, no Bairro Alegre, em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu no dia 24 de abril deste ano. A vítima deixou dois filhos, de 5 e de 9 anos, que estavam dentro de casa e presenciaram a morte da mãe.

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De acordo com a corporação, a vítima foi esfaqueada pelo homem depois de uma discussão e que, depois do crime, o suspeito teria arrastado o corpo da mulher até o banheiro - local em que a deixou trancada.  

Testemunhas relataram que, antes de deixar o imóvel, o homem ainda teria entregado um pano e um rodo à filha da vítima, e determinado que ela limpasse o local onde havia sangue da mãe.

As forças de segurança se mobilizaram na região para localizar o suspeito, que foi encontrado no mesmo dia, por policiais militares, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, cerca de 60 quilômetros de distância do local do crime.

A PCMG teve acesso ao celular do suspeito, no qual foram encontradas mensagens que ele confessava o crime e demonstrava a intenção de fugir.

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O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

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