BR-146: acidente entre carro e carreta deixa ferido em estado grave
Motorista da carreta tentou fazer conversão, mas atingiu o carro de passeio, segundo testemunhas. Condutor do carro foi socorrido pelos bombeiros
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O motorista de um carro, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR-146, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (1°/6).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a batida entre os veículos deixou o motorista preso às ferragens. Nas imagens, é possível observar que o carro ficou bastante danificado.
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Conforme relatado por populares, a carreta tentou fazer uma conversão para entrar em uma rodovia vicinal que dá acesso a uma fazenda. No entanto, bateu contra o carro.
Os bombeiros desencarceraram a vítima, que sofreu vários traumatismos, fraturas expostas nas duas pernas e uma fratura em um dos braços.
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Ele foi estabilizado e levado a um hospital de Uberaba, também no Triângulo, pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros.