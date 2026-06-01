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RODOVIAS MINEIRAS

BR-146: acidente entre carro e carreta deixa ferido em estado grave

Motorista da carreta tentou fazer conversão, mas atingiu o carro de passeio, segundo testemunhas. Condutor do carro foi socorrido pelos bombeiros

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/06/2026 13:37

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O motorista do carro de passeio envolvido no acidente na BR-146 ficou preso às ferragens
Motorista do carro de passeio, que ficou completamente destruído, ficou preso às ferragens após acidente em Araxá, no Triângulo Mineiro crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de um carro, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR-146, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (1°/6).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a batida entre os veículos deixou o motorista preso às ferragens. Nas imagens, é possível observar que o carro ficou bastante danificado.

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Conforme relatado por populares, a carreta tentou fazer uma conversão para entrar em uma rodovia vicinal que dá acesso a uma fazenda. No entanto, bateu contra o carro.

Os bombeiros desencarceraram a vítima, que sofreu vários traumatismos, fraturas expostas nas duas pernas e uma fratura em um dos braços.

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Ele foi estabilizado e levado a um hospital de Uberaba, também no Triângulo, pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

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