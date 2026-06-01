BR-146: acidente entre carro e carreta deixa ferido em estado grave

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O motorista de um carro, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR-146, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (1°/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a batida entre os veículos deixou o motorista preso às ferragens. Nas imagens, é possível observar que o carro ficou bastante danificado.

Conforme relatado por populares, a carreta tentou fazer uma conversão para entrar em uma rodovia vicinal que dá acesso a uma fazenda. No entanto, bateu contra o carro.

Os bombeiros desencarceraram a vítima, que sofreu vários traumatismos, fraturas expostas nas duas pernas e uma fratura em um dos braços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi estabilizado e levado a um hospital de Uberaba, também no Triângulo, pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

