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MG: caminhão e carreta batem de frente e deixam vítima presa às ferragens

Um dos veículos transportava uma carga viva de cabeças de gado; animais também ficaram presos em decorrência do acidente

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Repórter
27/05/2026 23:27

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Acidente ocorreu na altura do km 24 da MG-184, em um trecho conhecido como Curva do Macedo
Acidente ocorreu na altura do km 24 da MG-184, em um trecho conhecido como Curva do Macedo crédito: CBMMG/Divulgação

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos pesados -  um caminhão carregado de leite e uma carreta que transportava bois da raça Angus - deixou um motorista preso às ferragens na MG-184, no município de Conceição de Aparecida, no Sul de Minas, nesta quarta-feira (27/5). O acidente ocorreu na altura do km 24 da rodovia, em um trecho conhecido como "Curva do Macedo".

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A vítima conduzia o caminhão de leite, que foi parar fora da pista após a colisão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe mobilizada até o local do acidente se deparou com uma situação de alto risco: o veículo estava em posição instável, ameaçando cair em um despenhadeiro, e com a cabine severamente danificada.

Os militares precisaram ancorar e estabilizar o caminhão de leite, de modo a eliminar o risco de queda. Em seguida, a equipe de salvamento conseguiu acessar o motorista, um homem de 44 anos. Ele foi retirado das ferragens com a utilização de técnicas de desencarceramento e extricação.

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O motorista recebeu atendimento médico ainda no local do acidente. Ainda segundo o CBMMG, ele sofreu escoriações no membro superior esquerdo, ferimentos em membros inferiores e apresentava um quadro de suspeita de lesão na região lombar. O condutor foi estabilizado e levado a um hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o motorista da carreta de gado havia sido socorrido por populares antes da chegada dos bombeiros: ele foi levado ao Hospital Municipal de Conceição da Aparecida. Em decorrência do acidente, o veículo articulado tombou na pista, deixando os animais presos à carroceria.

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Após a conclusão do resgate do primeiro condutor, as equipes de salvamento do CBMMG iniciaram os trabalhos para libertar os bois. Novamente por meio do uso de equipamentos de corte e expansão, os militares abriram acessos na carroceria e soltaram os animais. Eles foram manejados e retirados do local.

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