Motorista é preso na BR-040 com cocaína avaliada em R$ 6 milhões
Homem foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, carregando 50 kg de pasta de cocaína na caçamba da caminhonete; droga foi apreendida
compartilheSIGA
Um motorista de 33 anos foi preso com cerca de 50 kg de pasta base de cocaína na madrugada desta quarta-feira (27/5), na BR-040, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. A droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A apreensão fez parte de uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e ocorreu na altura do km 784 da rodovia, após troca de informações entre as forças de segurança.
Leia Mais
As polícias identificaram uma caminhonete registrada em Aguaí (SP) suspeita de transportar entorpecentes. Durante a abordagem, o motorista, natural de Juiz de Fora, negou qualquer irregularidade mas, o material foi encontrado no veículo e o homem foi preso em flagrante.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Judiciária do município junto com a droga e a caminhonete,