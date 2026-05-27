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TRÁFICO DE DROGAS

Motorista é preso na BR-040 com cocaína avaliada em R$ 6 milhões

Homem foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, carregando 50 kg de pasta de cocaína na caçamba da caminhonete; droga foi apreendida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/05/2026 15:32 - atualizado em 27/05/2026 15:32

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Droga avaliada em R$ 6 milhões foi apreendida e encaminhada à delegacia junto do motorista preso
Droga avaliada em R$ 6 milhões foi apreendida e encaminhada à delegacia junto do motorista preso crédito: PRF/Divulgação

Um motorista de 33 anos foi preso com cerca de 50 kg de pasta base de cocaína na madrugada desta quarta-feira (27/5), na BR-040, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. A droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões.

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A apreensão fez parte de uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e ocorreu na altura do km 784 da rodovia, após troca de informações entre as forças de segurança.

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As polícias identificaram uma caminhonete registrada em Aguaí (SP) suspeita de transportar entorpecentes. Durante a abordagem, o motorista, natural de Juiz de Fora, negou qualquer irregularidade mas, o material foi encontrado no veículo e o homem foi preso em flagrante.

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Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Judiciária do município junto com a droga e a caminhonete,

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