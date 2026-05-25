PM prende 'vovó do tráfico' e comparsa após perseguição em Minas

Dois suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Militar no bairro Senhora das Graças, em Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce, nesse domingo (25/5). Entre os detidos está uma idosa de 64 anos. Segundo a PM, os dois integram uma organização criminosa conhecida como “Ultravioleta”, apontada por atuar com tráfico de drogas, intimidação e domínio territorial na região.

A ação aconteceu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no beco Galileia, área monitorada pelas equipes do GEPAR do Carapina. Conforme a corporação, o principal alvo da operação utilizava câmeras de segurança (CFTV) e concertinas elétricas instaladas na residência para dificultar a aproximação policial e monitorar a movimentação no local.

Diante da estrutura montada pelo suspeito, os militares realizaram planejamento operacional com monitoramento prévio da residência e uso de drone para confirmar a prática do tráfico no momento da abordagem.

Após a confirmação, os policiais cercaram o imóvel e utilizaram escadas e rompimento parcial da concertina para conseguir acessar a residência. Segundo a PM, o suspeito tentou fugir pelos fundos e acessar a casa da comparsa, uma idosa de 64 anos.

Durante a fuga, ele foi flagrado dispensando sacolas plásticas contendo pedras de crack embaladas individualmente para venda, além de uma arma de fogo e munições. As ações também foram registradas pelas imagens captadas pelo drone utilizado na operação.

Ainda conforme a corporação, ao perceber que o local estava cercado, o homem invadiu uma residência com saída para a Rua Tarumirim. No imóvel, ele teria ameaçado uma mulher de 38 anos e os dois filhos dela, de 20 e 7 anos, mantendo a família em cárcere privado e impedindo que deixassem o local.

A polícia informou que as vítimas enfrentam problemas de saúde e que um dos filhos está em tratamento contra um tumor. A família ficou em estado de choque e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para resgatar as vítimas e prender o suspeito, os militares precisaram arrombar a porta da residência.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 12 sacolas contendo diversos invólucros com pedras de crack prontas para comercialização, um revólver calibre 38, munições, 20 pinos com substância semelhante à cocaína, uma porção grande de maconha, buchas da mesma droga, cápsulas vermelhas com substância não identificada, balança de precisão e um iPhone.

Também foram encontrados R$ 1.215 em dinheiro trocado, além de 57 dólares e 70 pesos argentinos. A PM apreendeu ainda cinco celulares, três câmeras de segurança e uma central de alarmes utilizada para monitorar a movimentação policial.

Na casa da idosa, os militares encontraram três sacolas contendo diversos invólucros com pedras de crack. Segundo a PM, ela morava em um imóvel pertencente ao traficante e atuava escondendo drogas e armas da organização criminosa, além de monitorar a presença policial no beco.

De acordo com a corporação, os dois presos possuem extensa ficha criminal. O homem, ainda segundo os militares, é conhecido na comunidade pelo alto grau de periculosidade e por envolvimento em crimes como homicídios e roubos.

A PM informou também que o suspeito realizava o tráfico na mesma residência onde moravam a esposa e uma filha de apenas 3 anos, expondo a criança ao contato direto com drogas e armas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Após o fim da operação, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil.