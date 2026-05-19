BH: trio é preso com carregamento surpreendente de drogas

Três homens, de 34, 51 e 68 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (18/5) durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Bairro Santo André, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

A ocorrência teve início após denúncias de que um Fiat Palio prata estaria sendo usado para transportar entorpecentes para a Vila Aldeia. Segundo a PM, o denunciante também informou que integrantes do grupo armazenavam drogas em imóveis da capital e que um dos suspeitos teria ligação com um homicídio registrado no último dia 16 de maio.

Equipes localizaram o veículo e iniciaram a abordagem. Conforme a ocorrência, os ocupantes demoraram a obedecer à ordem de parada e demonstraram nervosismo. Durante a ação, os militares perceberam o motorista quebrando um aparelho celular dentro do carro.

Em buscas no veículo, os policiais encontraram uma barra de substância semelhante ao crack e várias porções da droga já fracionadas e prontas para venda. Dois celulares foram apreendidos, sendo um deles danificado.

O motorista, de 51 anos, admitiu participação no transporte de drogas para aglomerados de Belo Horizonte, incluindo a Vila Aldeia. Já o passageiro, de 34 anos, afirmou ser responsável por fracionar os entorpecentes para comercialização, segundo a PM.

Durante as buscas, militares foram até um dos imóveis denunciados. No local, os policiais visualizaram, por cima do muro, duas barras de maconha expostas na varanda e sentiram forte odor da droga. Como o portão estava apenas encostado, a equipe entrou na residência e recolheu o material.

Dentro da casa, foram encontradas outras duas barras de maconha escondidas em uma mochila. Nenhum documento foi localizado no imóvel.

Em seguida, os policiais foram até um segundo endereço alvo da denúncia. Pelo portão da garagem, que estava aberto, os militares visualizaram duas malas com 31 tabletes de maconha embalados em plástico laranja ao lado de um veículo estacionado.

Um homem de 68 anos foi encontrado dentro da residência. Segundo a PM, ele afirmou espontaneamente que guardava o material para outro integrante do grupo e que também era responsável pela preparação da droga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) foi acionada e encontrou, embaixo de uma cama, quatro balanças de precisão e porções de maconha já separadas para venda. Os três suspeitos foram encaminhados para a Segunda Central Estadual do Plantão Digital junto com as drogas e os materiais apreendidos.