MG: operação da PF ataca o tráfico internacional de armas

A Polícia Federal atua nesta terça-feira (19/05) na terceira fase da Operação Scutum 3, voltada à repressão de um grupo criminoso especializado no tráfico internacional e comércio ilegal de armas de fogo e munições de alta capacidade lesiva.

São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária no Triângulo, com concentração das ações em Uberlândia (MG).

As investigações, a partir das fases anteriores da operação, identificaram um núcleo criminoso instalado em Uberlândia, no Triângulo. O grupo seria formado por ao menos dois articuladores principais: um responsável pela guarda e logística das armas e munições, e outro, ex-integrante do Exército e do GSI, encarregado de testar o armamento em um clube de tiro da cidade onde trabalhava.

Segundo a PF, as armas eram trazidas do Paraguai e distribuídas a partir do Triângulo Mineiro para o estado de Goiás, com posterior revenda para outras unidades da federação, como Rio de Janeiro e Bahia.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 66 milhões, montante relacionado à movimentação financeira atribuída aos investigados nos últimos cinco anos. O grupo utilizava garagem de veículos, loja de celulares e outros estabelecimentos em Uberlândia para ocultar patrimônio e lavar dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os investigados poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito ou proibido, comércio ilegal de armamento e lavagem de capitais.