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ARMAS E LAVAGEM DE DINHEIRO

MG: operação da PF ataca o tráfico internacional de armas

Grupo é suspeito de trazer armas do Paraguai e lavar dinheiro em Uberlândia, com atuação no Triângulo Mineiro

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Quéren Hapuque
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Repórter
19/05/2026 08:34 - atualizado em 19/05/2026 08:38

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Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária
Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária crédito: Reprodução/PF

A Polícia Federal atua nesta terça-feira (19/05) na terceira fase da Operação Scutum 3, voltada à repressão de um grupo criminoso especializado no tráfico internacional e comércio ilegal de armas de fogo e munições de alta capacidade lesiva.

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São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária no Triângulo, com concentração das ações em Uberlândia (MG).

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As investigações, a partir das fases anteriores da operação, identificaram um núcleo criminoso instalado em Uberlândia, no Triângulo.  O grupo seria formado por ao menos dois articuladores principais: um responsável pela guarda e logística das armas e munições, e outro, ex-integrante do Exército e do GSI, encarregado de testar o armamento em um clube de tiro da cidade onde trabalhava. 

Segundo a PF, as armas eram trazidas do Paraguai e distribuídas a partir do Triângulo Mineiro para o estado de Goiás, com posterior revenda para outras unidades da federação, como Rio de Janeiro e Bahia.

 

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 66 milhões, montante relacionado à movimentação financeira atribuída aos investigados nos últimos cinco anos. O grupo utilizava garagem de veículos, loja de celulares e outros estabelecimentos em Uberlândia para ocultar patrimônio e lavar dinheiro obtido com a atividade criminosa. 

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Os investigados poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito ou proibido, comércio ilegal de armamento e lavagem de capitais.

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