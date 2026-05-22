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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de gerenciar tráfico de drogas morre durante operação da PM em BH

O homem ostentava armamento pesado e drogas em publicações nas redes sociais

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
22/05/2026 12:04 - atualizado em 22/05/2026 14:13

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Projeto limita jornada de policiais e bombeiros militares em todo o Brasil
O suspeito seria responsável pelo abastecimento do ponto e pela venda de drogas, além da segurança armada dos criminosos no local crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 23 anos, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no aglomerado do Bairro Granja Werneck, Região Norte de Belo Horizonte, morreu depois de ser baleado durante uma operação montada pela Polícia Militar, na noite dessa quinta-feira (21/5). 

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Segundo o boletim de ocorrência (BO), a PM recebeu informações anônimas que o suspeito, natural de Santa Luzia, na Grande BH, estaria exercendo a gerência do tráfico de drogas no aglomerado. Ele seria responsável pelo abastecimento do ponto e pela venda de drogas, além da segurança armada dos criminosos no local. 

Ainda de acordo com o BO, o homem também agia com extrema violência, intimidação e demonstração ostensiva de armamento pesado, com uso de fuzis e pistolas, além de ameaçar moradores com represálias. A ostentação do armamento e do tráfico de drogas era feita também em publicações nas redes sociais.   

Diante da gravidade da denúncia, os militares montaram uma operação para prendê-lo. Eles fizeram uma incursão a pé, no aglomerado. Quando chegaram ao local indicado pela denúncia, os militares fizeram contato com um morador, que informou desconhecer o morador do andar de cima, suspeito de gerenciar o tráfico no local.  

Durante a abordagem, os policiais sentiram um cheiro forte de maconha, vindo do pavimento superior. Subiram e entraram na casa, que estava com a porta encostada e as luzes acesas. Em um dos quartos, encontraram uma quantidade de maconha, cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de vasta munição calibre 9mm e um rádio comunicador. 

Enquanto os militares faziam as buscas, ouviram alguém subindo as escadas e falando ao celular. Quando o suspeito viu os militares, correu em direção a rua. Segundo o BO, ele sacou uma arma e atirou contra os policiais, que revidaram. Porém, o suspeito conseguiu fugir. 

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Localizado e levado ao hospital 

Durante o patrulhamento nos becos do aglomerado, os policiais receberam uma denúncia anônima de um homem baleado a cerca de 30m do confronto.  

Eles foram ao local, encontraram o suspeito baleado, escorado em uma cama. Os policiais fizeram buscas no imóvel, nas casas próximas, mata e barrancos. Porém, a arma usada por ele, não foi localizada. 

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu. A perícia esteve no local. As imagens divulgadas nas redes sociais, em que o suspeito aparece armado, com colete balístico e grande quantidade de drogas, foram anexadas ao boletim de ocorrência.

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A Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou inquérito policial para a "devida apuração dos fatos". 

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