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TRÁFICO EM BH

Quatro homens são presos por tráfico de drogas no Cabana, em BH

Um dos suspeitos se identificou como integrante do TCP, segundo a PM

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/05/2026 09:06

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Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou ser integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP)
Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou ser integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) crédito: PMMG/Reprodução

Quatro homens, de 18, 24, 27 e 29 anos, foram presos por tráfico de drogas durante uma operação no bairro Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada nessa terça-feira (26/5), na Rua da Mina.

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Militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam uma denúncia anônima informando que dois homens estariam traficando drogas na região. Ao chegarem ao local, um dos suspeitos tentou fugir para dentro de um imóvel, mas acabou sendo alcançado pelos policiais.

Outros homens que estavam na residência também tentaram escapar, porém foram contidos pela PM. Ainda conforme os militares, alguns deles resistiram à prisão.

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Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou ser integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Na casa, os policiais localizaram o restante do material ilícito.

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores alongados, 13 munições, 10 buchas de skunk, porções e barras de maconha, meia barra de G3, 24 microtubos de ice, cocaína, dinheiro em espécie, um rádio comunicador, cinco balanças de precisão, três celulares e um veículo.

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Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais.

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