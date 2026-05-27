BH: homem é preso com mais de mil pinos de cocaína

Um homem de 21 anos foi preso com mais de mil pinos de cocaína nesta quarta-feira (27/5), no bairro São Bernardo, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, militares do 13º Batalhão receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas ilícitas.

As equipes foram até a Rua América, onde confirmaram a denúncia.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 12 kg de cocaína em pó, 1.007 pinos da droga já preparados para comercialização, meia barra de cocaína e seis porções da substância em pedra.

Também foram encontrados materiais utilizados para embalar e fracionar os entorpecentes.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia junto com todo o material apreendido.