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GOLPE NO TRÁFICO

BH: homem é preso com mais de mil pinos de cocaína

Militares do 13º Batalhão receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas ilícita

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/05/2026 05:52 - atualizado em 27/05/2026 07:00

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Os policiais apreenderam 12 quilos de cocaína em pó, 1.007 pinos da droga já preparados para comercialização, meia barra de cocaína e seis porções da substância em pedra
Os policiais apreenderam 12 quilos de cocaína em pó, 1.007 pinos da droga já preparados para comercialização, meia barra de cocaína e seis porções da substância em pedra crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso com mais de mil pinos de cocaína nesta quarta-feira (27/5), no bairro São Bernardo, Região Norte de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, militares do 13º Batalhão receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas ilícitas.

As equipes foram até a Rua América, onde confirmaram a denúncia.

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Durante as buscas, os policiais apreenderam 12 kg de cocaína em pó, 1.007 pinos da droga já preparados para comercialização, meia barra de cocaína e seis porções da substância em pedra.

Também foram encontrados materiais utilizados para embalar e fracionar os entorpecentes.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia junto com todo o material apreendido.

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