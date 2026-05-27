BH: homem é preso com mais de mil pinos de cocaína
Militares do 13º Batalhão receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas ilícita
compartilheSIGA
Um homem de 21 anos foi preso com mais de mil pinos de cocaína nesta quarta-feira (27/5), no bairro São Bernardo, Região Norte de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, militares do 13º Batalhão receberam informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas ilícitas.
As equipes foram até a Rua América, onde confirmaram a denúncia.
Leia Mais
Durante as buscas, os policiais apreenderam 12 kg de cocaína em pó, 1.007 pinos da droga já preparados para comercialização, meia barra de cocaína e seis porções da substância em pedra.
- BH: homem é preso na Boca dos Pitbulls com 300 pinos de cocaína
- Drogas no Barreiro: dois homens são presos com 110 pinos de cocaína em BH
Também foram encontrados materiais utilizados para embalar e fracionar os entorpecentes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia junto com todo o material apreendido.