Motorista bate em carro estacionado, capota e acaba preso em flagrante

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após capotar um carro na noite desse domingo (24/5), no bairro Benfica, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

O acidente aconteceu na Rua Paulo Garcia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um Chevrolet Ônix seguia pela via quando bateu na traseira de um Hyundai HB20 que estava estacionado. Com o impacto, o veículo capotou.

Quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Samu já prestava atendimento ao motorista e à passageira do automóvel. Inicialmente, os dois recusaram atendimento médico.

De acordo com testemunhas, o carro trafegava no sentido da via no momento da colisão. Após o acidente, os bombeiros realizaram medidas de segurança para evitar novos incidentes, como desligamento da bateria do veículo, verificação de risco de incêndio e prevenção de vazamento de combustível ou óleo.

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A Polícia Militar também esteve no local e constatou que o motorista apresentava índice de álcool acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O homem foi preso e, devido aos ferimentos, encaminhado pelo Samu para atendimento hospitalar