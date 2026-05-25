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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista bate em carro estacionado, capota e acaba preso em flagrante

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar em Juiz de Fora

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
25/05/2026 09:55

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De acordo com testemunhas, o carro trafegava no sentido normal da via no momento da colisão
De acordo com testemunhas, o carro trafegava no sentido normal da via no momento da colisão crédito: Reprodução/CBMMG

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após capotar um carro na noite desse domingo (24/5), no bairro Benfica, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

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O acidente aconteceu na Rua Paulo Garcia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um Chevrolet Ônix seguia pela via quando bateu na traseira de um Hyundai HB20 que estava estacionado. Com o impacto, o veículo capotou.

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Quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Samu já prestava atendimento ao motorista e à passageira do automóvel. Inicialmente, os dois recusaram atendimento médico.

De acordo com testemunhas, o carro trafegava no sentido da via no momento da colisão. Após o acidente, os bombeiros realizaram medidas de segurança para evitar novos incidentes, como desligamento da bateria do veículo, verificação de risco de incêndio e prevenção de vazamento de combustível ou óleo.

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A Polícia Militar também esteve no local e constatou que o motorista apresentava índice de álcool acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O homem foi preso e, devido aos ferimentos, encaminhado pelo Samu para atendimento hospitalar

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