Carro que partiu ao meio era de suspeito de matar namorada horas antes

Uma jovem de 23 anos foi morta a facadas dentro de casa e o namorado dela, de 24 anos, morreu horas depois em uma colisão frontal com uma carreta na BR-116, nessa segunda-feira (25/5), em Medina (MG), no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Coronel Murta, no bairro Bela Vista. Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram a vítima Júlia Rodrigues Rosa, de 23 anos, sentada no chão, encostada na parede, com sangramento na região do abdômen.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte. Testemunhas relataram que, pouco antes do crime ser descoberto, o suspeito Vanderlan Marques, de 24 anos, passou por um estabelecimento comercial dirigindo um Fiat Uno cinza afirmando que havia matado a companheira e que iria tirar a própria vida. Minutos depois, ocorreu um grave acidente na BR-116.

O acidente

Inicialmente tratado como um acidente de trânsito, o caso passou a ser investigado como autoextermínio após os levantamentos policiais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a colisão aconteceu por volta das 12h, no km 74 da BR-116. O Fiat Uno conduzido pelo jovem bateu de frente com uma carreta.

Com a força do impacto, o carro ficou partido ao meio. O motorista morreu ainda no local. Já o caminhoneiro, de 44 anos, natural de Andaraí, não sofreu ferimentos.

A carreta transportava roupas e seguia de São Paulo para Recife. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

Motivação

Segundo a perícia na residência do casal, a jovem apresentava mais de 20 perfurações provocadas por faca em diversas partes do corpo, incluindo peito, abdômen, pescoço, braços, costas e cabeça. O corpo foi encaminhado para uma funerária de Teófilo Otoni (MG).

O padrasto do suspeito contou à polícia que o enteado trabalhava como motorista de caminhão e que, na sexta-feira (22/5), havia ameaçado a companheira por telefone.

Segundo ele, o jovem afirmou que, caso ela fosse a um evento comemorativo dos 202 anos de Medina, “a mataria e se mataria”.

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Ainda conforme o relato, o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por brigas frequentes e ciúmes possessivos por parte dele. Eles estavam juntos havia cerca de cinco anos e tinham uma filha de 2 anos.