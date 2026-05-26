Carro parte ao meio em batida com carreta na BR-116; veja foto
Motorista de 24 anos morreu no local depois de colisão frontal no interior de Minas
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Um jovem de 24 anos morreu em um grave acidente entre um carro e uma carreta nessa segunda-feira (25/5), na BR-116, em Medina (MG), no Vale do Jequitinhonha.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 12h, no km 74 da rodovia. O motorista do Fiat Uno, natural de Medina, morreu ainda no local. Já o condutor da carreta, um homem de 44 anos natural de Andaraí (BA), não sofreu ferimentos.
Conforme os levantamentos realizados pelos bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve a colisão frontal.
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Com a força do impacto, o Fiat Uno ficou partido ao meio. O caminhão baú transportava um carregamento de roupas e seguia de São Paulo para Recife. Já o carro de passeio havia saído de Medina e seguia para Itaobim (MG).
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Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, os bombeiros desencarceraram o corpo da vítima.
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A rodovia precisou ser parcialmente interditada e foi liberada após o atendimento da ocorrência.