Trabalhadora rural morre atropelada por motorista sem CNH na Grande BH

Uma trabalhadora rural de 58 anos morreu após ser atropelada por um caminhão em uma horta na tarde deste domingo (31/5), em Sarzedo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista, de 20 anos, fugiu do local após a chegada do socorro.

Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para a Rua Cândido Lobato, na região da Porteira do Ema. Quando chegaram, a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte ainda no local.

De acordo com o relato da prima da vítima aos policiais, as duas trabalhavam em uma horta quando a mulher começou a se sentir mal, reclamando de tontura e indisposição. Ela então se deitou sob um pé de goiaba para descansar.

Ainda conforme a testemunha, depois de algum tempo, a trabalhadora se levantou e seguiu caminhando por uma estrada de acesso aos canteiros da plantação. Pouco depois, a prima ouviu gritos e correu em direção ao local, encontrando a mulher atropelada por um caminhão.

A testemunha relatou que o motorista acionou o Samu e permaneceu na área até a chegada da equipe de resgate. No entanto, ele deixou o local logo em seguida.

Durante a ocorrência, os militares apuraram que o condutor tem 20 anos e não possui habilitação para dirigir aquele tipo de veículo. O proprietário do caminhão informou que o jovem trabalhava para sua empresa havia cerca de um mês e que teria utilizado o veículo sem autorização.

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Foram realizadas buscas, mas o motorista não foi localizado até o encerramento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.