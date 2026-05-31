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ACIDENTE

Trabalhadora rural morre atropelada por motorista sem CNH na Grande BH

A mulher de 58 anos havia passado mal momentos antes do acidente em Sarzedo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizont

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
31/05/2026 22:45 - atualizado em 31/05/2026 22:46

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Polícia Militar agiu rápido após chamado e prendeu o autor
O proprietário do caminhão informou que o jovem trabalhava para sua empresa havia cerca de um mês e que teria utilizado o veículo sem autorização. crédito: PMMG

Uma trabalhadora rural de 58 anos morreu após ser atropelada por um caminhão em uma horta na tarde deste domingo (31/5), em Sarzedo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista, de 20 anos, fugiu do local após a chegada do socorro.

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Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para a Rua Cândido Lobato, na região da Porteira do Ema. Quando chegaram, a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte ainda no local.

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De acordo com o relato da prima da vítima aos policiais, as duas trabalhavam em uma horta quando a mulher começou a se sentir mal, reclamando de tontura e indisposição. Ela então se deitou sob um pé de goiaba para descansar. 

Ainda conforme a testemunha, depois de algum tempo, a trabalhadora se levantou e seguiu caminhando por uma estrada de acesso aos canteiros da plantação. Pouco depois, a prima ouviu gritos e correu em direção ao local, encontrando a mulher atropelada por um caminhão.

A testemunha relatou que o motorista acionou o Samu e permaneceu na área até a chegada da equipe de resgate. No entanto, ele deixou o local logo em seguida.

Durante a ocorrência, os militares apuraram que o condutor tem 20 anos e não possui habilitação para dirigir aquele tipo de veículo. O proprietário do caminhão informou que o jovem trabalhava para sua empresa havia cerca de um mês e que teria utilizado o veículo sem autorização.

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Foram realizadas buscas, mas o motorista não foi localizado até o encerramento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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