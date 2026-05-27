MG: jovem é atropelado por trem enquanto caminhava por linha férrea
Segundo os bombeiros, ele está em estado grave e inconsciente
Um jovem foi atropelado por um trem no início da tarde desta quarta-feira (27/2), próximo à passarela da Praça Agassis, no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz caminhava pela linha férrea quando foi atingido pelo veículo. A vítima se encontra em estado grave e inconsciente.
O jovem foi socorrido pela equipe do Samu e levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira da cidade. Os bombeiros não encontraram documentos que indiquem a identidade do rapaz.