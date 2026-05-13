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MG: INSS leva orientação previdenciária a passageiros de Trem da Vale

Ação ocorre no trecho entre Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Belo Horizonte, nos dias 16 e 18 de maio

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13/05/2026 18:59 - atualizado em 13/05/2026 19:00

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Trem da Vale contará com horário especial durante as férias escolares
As ações no Trem da Vale serão feitas no trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar ações de conscientização sobre direitos e deveres previdenciários aos passageiros do Trem da Vale, nos dias 16 e 18 de maio. Servidores do instituto estarão presentes no trecho entre Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Belo Horizonte. O projeto está na quarta edição e integra o projeto PEP nos Trilhos, do "Programa de educação previdenciária da gerência executiva do INSS". Eles buscam orientar e esclarecer dúvidas dos passageiros. 

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No decorrer da viagem, os servidores Jacqueline Françoa Rodrigues Silva, Gilvan Geraldo Ponciano e Mirliê Aparecida de Souza andarão pelos vagões do trem para esclarecer dúvidas e levar conhecimento aos ocupantes durante o trajeto de ida e volta entre a cidade do Vale do Rio Doce e a capital mineira. 

O representante do "Programa de educação previdenciária da gerência executiva do INSS" em Governador Valadares, Marcos Santiago, destaca a relevância da iniciativa. “O início da Previdência no Brasil foi muito ligado ao trabalhador ferroviário e às estradas de ferro. Por isso, é interessante termos hoje essa parceria com o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas porque faz parte da nossa história essa relação entre a proteção previdenciária e as estradas de ferro”, avalia.

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O diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, João Falcão, também reforça a importância desse tipo de ação. "O Trem de Passageiros da Vale é um espaço de conexão entre cidades e pessoas e também uma oportunidade de levar serviços de interesse público para mais perto do cidadão.”

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