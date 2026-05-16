Oito feridos em atropelamento no norte da Itália
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Um motorista atropelou vários pedestres na tarde deste sábado (16), no centro de Modena, norte da Itália, deixando oito feridos, quatro deles em estado grave, informou o prefeito da cidade a vários veículos de imprensa.
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Segundo os primeiros depoimentos, o motorista, de cerca de trinta anos, jogou o carro "em direção à calçada, atingindo também uma bicicleta, e depois se chocou ao atropelar em cheio uma mulher, gravemente ferida, com as pernas esmagadas", declarou o prefeito Massimo Mezzetti à agência Ansa e à imprensa local.
O Citroën cinza acabou se chocando contra a vitrine de uma loja. "Ele foi visto com uma arma na mão, mas não conseguiu atingir ninguém. Parece que tentou atingir alguém", acrescentou o prefeito.
O motorista foi detido pela polícia e está sendo interrogado. Não houve vítimas fatais, mas "oito feridos, incluindo quatro em estado grave", detalhou o prefeito ao canal RaiNews.
Segundo uma testemunha entrevistada por essas fontes, o carro chegou em alta velocidade por uma rua muito movimentada aos sábados à tarde, perto da catedral de Modena.
"Ouvi as batidas e vi pessoas sendo atropeladas. O carro veio na minha direção e consegui me atirar no chão", relatou o homem, com a cabeça ensanguentada.
"O motorista parecia drogado ou alcoolizado, não parecia estar em condições normais. O carro soltava fumaça; abri a porta e ele saiu correndo. Quatro ou cinco pessoas corremos atrás dele. Ele sacou uma faca, mas conseguimos derrubá-lo no chão", acrescentou.
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou solidariedade "às pessoas feridas e às suas famílias" e seu "agradecimento aos cidadãos que intervieram com coragem para deter o responsável, assim como às forças de segurança por sua atuação".
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