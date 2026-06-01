MG: mulher morre em acidente entre carro e ônibus em São Thomé das Letras

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na tarde desse domingo (31/5), em São Thomé das Letras (MG), no Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas estavam no interior do veículo de passeio quando ocorreu a colisão.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma mulher já sem vida e presa às ferragens. O homem também estava encarcerado, mas consciente, exigindo uma operação especializada de resgate.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Três Corações, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a aeronave Arcanjo, do Batalhão de Operações Aéreas.

Após a estabilização do veículo, os bombeiros desencarceraram as vítimas. O homem recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe médica da aeronave e foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Sebastião, em Três Corações (MG).

Depois dos trabalhos da perícia, a mulher que morreu também foi retirada das ferragens e o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.

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A ocorrência contou ainda com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Guarda Civil Municipal de São Thomé das Letras, responsáveis pela segurança da área e controle do trânsito. As causas do acidente serão investigadas.