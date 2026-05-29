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MG: acidente deixa 4 feridos graves, incluindo 2 crianças

Colisão envolvendo carro de passeio e caminhão ocorreu na MG-188, em Unaí, no Noroeste do estado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/05/2026 09:23

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Carro de passeio ficou destruído em acidente envolvendo caminhão na MG-188
Carro de passeio ficou completamente destruído no acidente envolvendo caminhão na MG-188 crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira (28/5), na MG-188, em Unaí, no Noroeste de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), após a colisão, o carro de passeio – um Onix Chevrolet – saiu da pista e parou em uma área de vegetação às margens da rodovia.

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As vítimas – duas mulheres adultas e duas crianças, de idades não divulgadas – estavam no Onix. Conforme os bombeiros, elas sofreram ferimentos graves.

Militares do Pelotão de Bombeiros de Unaí desencarceraram as vítimas que ficaram presas às ferragens, além de prestar os primeiros socorros no local.

A ocorrência também contou com apoio da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsáveis pela estabilização e encaminhamento das vítimas para atendimento médico.

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As causas do acidente não foram informadas.

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