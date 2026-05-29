MG: acidente deixa 4 feridos graves, incluindo 2 crianças
Colisão envolvendo carro de passeio e caminhão ocorreu na MG-188, em Unaí, no Noroeste do estado
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Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira (28/5), na MG-188, em Unaí, no Noroeste de Minas.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), após a colisão, o carro de passeio – um Onix Chevrolet – saiu da pista e parou em uma área de vegetação às margens da rodovia.
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As vítimas – duas mulheres adultas e duas crianças, de idades não divulgadas – estavam no Onix. Conforme os bombeiros, elas sofreram ferimentos graves.
Militares do Pelotão de Bombeiros de Unaí desencarceraram as vítimas que ficaram presas às ferragens, além de prestar os primeiros socorros no local.
A ocorrência também contou com apoio da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsáveis pela estabilização e encaminhamento das vítimas para atendimento médico.
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As causas do acidente não foram informadas.