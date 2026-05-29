MG: motorista foragido que matou homem atropelado é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 26 anos, investigado pela morte de um outro, de 54, em um atropelamento ocorrido em novembro de 2024, foi preso nessa quarta-feira (27/5). O caso teria acontecido no Bairro Cidade Jardim, em Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito dirigia alcoolizado e em alta velocidade no momento do acidente. Ainda conforme a apuração, ele não prestou socorro à vítima após o atropelamento.

Na época, o motorista chegou a ser preso em flagrante, e o veículo utilizado foi apreendido para perícia. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado, conforme prevê a legislação.

Com o avanço das investigações, a polícia representou pela prisão preventiva do investigado, deferida pela Justiça. Desde então, o suspeito era considerado foragido.

De acordo com a PC, equipes da delegacia de Santo Antônio do Monte (MG), no Centro-Oeste do estado, identificaram um possível endereço do investigado em Lagoa da Prata (MG), cidade vizinha.

A polícia foi até o local e monitorou a casa dele. Um entregador chegou à casa e chamou pelo morador. No momento em que o suspeito saiu para receber a encomenda, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

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Após a captura, o homem foi encaminhado à delegacia e, depois, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.