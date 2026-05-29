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MG: motorista foragido que matou homem atropelado é preso

Suspeito é investigado por acidente ocorrido em novembro de 2024, em Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais; ele estava foragido

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/05/2026 05:31 - atualizado em 29/05/2026 07:01

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Vítima do acidente foi um homem de 54 anos. Investigações indicam que o suspeito estava alcoolizado.
Vítima do acidente foi um homem de 54 anos. Investigações indicam que o suspeito estava alcoolizado. crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 26 anos, investigado pela morte de um outro, de 54, em um atropelamento ocorrido em novembro de 2024, foi preso nessa quarta-feira (27/5). O caso teria acontecido no Bairro Cidade Jardim, em Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste de Minas.

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Segundo as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito dirigia alcoolizado e em alta velocidade no momento do acidente. Ainda conforme a apuração, ele não prestou socorro à vítima após o atropelamento.

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Na época, o motorista chegou a ser preso em flagrante, e o veículo utilizado foi apreendido para perícia. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado, conforme prevê a legislação.

Com o avanço das investigações, a polícia representou pela prisão preventiva do investigado, deferida pela Justiça. Desde então, o suspeito era considerado foragido.

De acordo com a PC, equipes da delegacia de Santo Antônio do Monte (MG), no Centro-Oeste do estado, identificaram um possível endereço do investigado em Lagoa da Prata (MG), cidade vizinha.

A polícia foi até o local e monitorou a casa dele. Um entregador chegou à casa e chamou pelo morador. No momento em que o suspeito saiu para receber a encomenda, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

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Após a captura, o homem foi encaminhado à delegacia e, depois, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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