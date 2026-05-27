Homem que já tem 44 passagens é preso furtando portão em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou e prendeu nessa terça-feira (26/5) um homem por furtar um portão de condomínio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O que chamou a atenção, contudo, foi a ficha criminal do suspeito, que tem 44 passagens pela polícia e estava em liberdade.

O crime foi registrado no Bairro Santa Mônica. Segundo a polícia, o homem detido não se importou com câmeras que filmaram o furto, nem quando moradores perceberam a ação dele e de um comparsa e gritaram ao perceberem que se tratava de um crime.

Agora preso pela 45ª vez, a polícia informou que ele tem apenas 33 anos e passagens por lesão corporal, dano ao patrimônio, furto e tráfico de drogas.



Segundo a Polícia Civil, no domingo (24/5), o homem preso agiu junto a outro criminoso e eles furtaram parte do portão do imóvel. Dois dias depois, já na madrugada de terça-feira, eles retornaram ao local para levar o restante da estrutura.

As imagens gravadas pelas câmeras de segurança foram repassadas à Polícia Civil, que iniciou as investigações por meio da 4ª Delegacia de Polícia. Com base nos vídeos, um deles foi identificado e preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou ainda que novas diligências serão realizadas para identificar o segundo suspeito envolvido no furto.