Assine
overlay
Início Gerais
Reincidente

Homem que já tem 44 passagens é preso furtando portão em MG

Com apenas 33 anos, suspeito tem extensa ficha criminal com registros de lesão corporal, dano ao patrimônio, furto e tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
27/05/2026 19:02

compartilhe

SIGA
×
Homem é preso furtando portão e polícia descobre que ele tinha 44 passagens
Homem de 33 anos não se intimidou com as câmeras de segurança, furtou um portão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi preso pela 45ª vez crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou e prendeu nessa terça-feira (26/5) um homem por furtar um portão de condomínio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O que chamou a atenção, contudo, foi a ficha criminal do suspeito, que tem 44 passagens pela polícia e estava em liberdade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O crime foi registrado no Bairro Santa Mônica. Segundo a polícia, o homem detido não se importou com câmeras que filmaram o furto, nem quando moradores perceberam a ação dele e de um comparsa e gritaram ao perceberem que se tratava de um crime.

Agora preso pela 45ª vez, a polícia informou que ele tem apenas 33 anos e passagens por lesão corporal, dano ao patrimônio, furto e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, no domingo (24/5), o homem preso agiu junto a outro criminoso e eles furtaram parte do portão do imóvel. Dois dias depois, já na madrugada de terça-feira, eles retornaram ao local para levar o restante da estrutura.

As imagens gravadas pelas câmeras de segurança foram repassadas à Polícia Civil, que iniciou as investigações por meio da 4ª Delegacia de Polícia. Com base nos vídeos, um deles foi identificado e preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou ainda que novas diligências serão realizadas para identificar o segundo suspeito envolvido no furto.

Tópicos relacionados:

furto passagens policia-civil portao triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay