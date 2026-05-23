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VIOLÊNCIA EM MINAS

Idoso é ameaçado e sofre estrangulamento em roubo dentro de casa

Mulher suspeita de roubar vítima, de 73 anos, é presa em flagrante. Crime ocorreu em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/05/2026 19:38

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
Idoso já havia sido furtado pela mulher outras vezes, mas nunca registrou BO contra ela crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um idoso, de 73 anos, foi ameaçado de morte e agredido com um estrangulamento durante um roubo dentro da própria casa, neste sábado (23/5). O crime aconteceu em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Uma mulher, de 46, foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeita de cometer o crime.

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Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima acionou a polícia depois de receber ligações de vizinhos informando que o pai estaria pedindo socorro dentro de casa. Ao chegar ao local, ele encontrou a suspeita agredindo o idoso, mas ela fugiu antes da chegada dos militares.

O filho do idoso relatou aos policiais que o pai conhecia a suspeita há algum tempo e que pagou a mulher para ter relações sexuais. No entanto, ela começou a exigir dinheiro sem manter os encontros e começou a agir com violência e ameaças depois que ele decidiu interromper o contato.

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Segundo a vítima, a suspeita já invadiu a casa dele em outras ocasiões para furtar dinheiro de sua aposentadoria. O prejuízo estimado chegava a cerca de R$ 10 mil ao longo dos últimos episódios, embora ele nunca tivesse registrado boletim de ocorrência.

Neste sábado, a mulher tentou entrar novamente no imóvel, mas encontrou a casa trancada e começou a chutar as portas da casa. Depois quebrou o vidro de uma janela dos fundos para invadir o local. Quando conseguiu entrar, ameaçou o idoso: “Se você não me passar tudo o que você tem, hoje você vai morrer”, teria dito a suspeita, segundo a vítima.

Em seguida, ela o jogou no chão, o enforcou e machucou o rosto dele. Depois que ela fugiu, o idoso percebeu que cerca de R$ 65 haviam desaparecido. A PM encontrou a mulher em uma casa em um bairro próximo. Ela apresentava manchas aparentes de sangue na roupa e cortes no braço compatíveis com a quebra da janela usada para acessar a casa do idoso.

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Ainda de acordo com a PM, foram encontradas quatro pedras de crack com a suspeita. A vítima e a suspeita receberam atendimento médico e a mulher foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil (PC) junto dos materiais apreendidos.

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