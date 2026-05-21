Suspeito roubou mulher antes de chicoteá-la em bar na Grande BH

“Ele pegou meu pescoço e me jogou para a fila do bar, que foi o momento do início das imagens”, narra Natália, de 30 anos, sobre o início da confusão que se deu dentro do estabelecimento, após saber que o suspeito havia roubado sua bolsa. A mulher foi chicoteada em frente a um comércio no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda-feira (18/5). A filha dela, de 1 ano e 7 meses, presenciou as agressões.

A vítima deu entrevista ao portal "ONE News" e conta que as discussões começaram dentro do bar e que um dos responsáveis pelo recinto relatou à mulher que o agressor, de 34 anos, havia pegado a bolsa com todos os documentos dela.

Ela afirma não se lembrar muito bem das coisas que o homem havia lhe dito, apenas da ajuda dada por uma mulher no momento de vulnerabilidade. “Lembro que uma senhora pegou a minha neném no colo no decorrer do conflito, me levou a delegacia e depôs contra ele.”

No vídeo, não fica muito claro o modo como ela foi confrontar o suspeito quando teve conhecimento do roubo dos objetos. A Polícia Militar (PMMG) afirmou que suspeito do ataque não possui vínculo afetivo com a vítima.

“Quantas mulheres precisam morrer? Quantas 'Natálias' precisam ser agredidas para que homens sejam punidos”, descreve a mulher, que mostra as marcas roxas deixadas no corpo após as chicotadas e aponta que a violência também afetou o emocional dela.

O entrevistador ainda conversa com a mãe da mulher, que responsabilizou o dono do bar, em decorrência da falta de segurança do comércio e da ausência de proteção da vítima em relação ao delito.

As agressões

A mulher foi agredida com chicotadas nessa segunda-feira, em frente a um bar no Bairro Palmital, em Santa Luzia. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sem camisa, enquanto ele a golpeia com um chicote. A vitima cai no chão durante as agressões, à medida que as pessoas no entorno observam a cena, sem interromper a violência.

A vítima foi socorrida pela polícia e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, lugar em que recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. A filha dela, de 1 ano e 7 meses, ficou sob os cuidados de uma testemunha até a liberação da mãe da unidade de saúde.

Os militares fizeram buscas em locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado. (Com informações de Wellignton Barbosa)

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck