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AGRESSÃO

Suspeito roubou mulher antes de chicoteá-la em bar na Grande BH

Vítima relata o quanto as agressões deixaram marcas no corpo e também no psicológico; a filha da mulher, de apenas 1 ano e 7 meses, presenciou a cena

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Rafael Silva*
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Repórter
21/05/2026 20:07

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Mulher chicoteada em bar afirmou que foi roubada pelo suspeito antes do início das agressões
Mulher chicoteada em bar afirmou que foi roubada pelo suspeito antes do início das agressões crédito: Israel / Onews

“Ele pegou meu pescoço e me jogou para a fila do bar, que foi o momento do início das imagens”, narra Natália, de 30 anos, sobre o início da confusão que se deu dentro do estabelecimento, após saber que o suspeito havia roubado sua bolsa. A mulher foi chicoteada em frente a um comércio no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda-feira (18/5). A filha dela, de 1 ano e 7 meses, presenciou as agressões.  

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A vítima deu entrevista ao portal "ONE News" e conta que as discussões começaram dentro do bar e que um dos responsáveis pelo recinto relatou à mulher que o agressor, de 34 anos, havia pegado a bolsa com todos os documentos dela. 

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Ela afirma não se lembrar muito bem das coisas que o homem havia lhe dito, apenas da ajuda dada por uma mulher no momento de vulnerabilidade. “Lembro que uma senhora pegou a minha neném no colo no decorrer do conflito, me levou a delegacia e depôs contra ele.”

No vídeo, não fica muito claro o modo como ela foi confrontar o suspeito quando teve conhecimento do roubo dos objetos. A Polícia Militar (PMMG) afirmou que suspeito do ataque não possui vínculo afetivo com a vítima. 

“Quantas mulheres precisam morrer? Quantas 'Natálias' precisam ser agredidas para que homens sejam punidos”, descreve a mulher, que mostra as marcas roxas deixadas no corpo após as chicotadas e aponta que a violência também afetou o emocional dela.  

O entrevistador ainda conversa com a mãe da mulher, que responsabilizou o dono do bar, em decorrência da falta de segurança do comércio e da ausência de proteção da vítima em relação ao delito. 

As agressões

A mulher foi agredida com chicotadas nessa segunda-feira, em frente a um bar no Bairro Palmital, em Santa Luzia. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sem camisa, enquanto ele a golpeia com um chicote. A vitima cai no chão durante as agressões, à medida que as pessoas no entorno observam a cena, sem interromper a violência. 

A vítima foi socorrida pela polícia e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, lugar em que recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. A filha dela, de 1 ano e 7 meses, ficou sob os cuidados de uma testemunha até a liberação da mãe da unidade de saúde.

Os militares fizeram buscas em locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado. (Com informações de Wellignton Barbosa)

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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