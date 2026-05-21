Mulher é chicoteada em frente a bar da Grande BH. Veja vídeo

Uma mulher de 30 anos foi agredida com chicotadas em frente a um bar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do ataque tem 34 anos e não possui vínculo afetivo com a vítima. O crime ocorreu na última segunda-feira (18/5), na Rua Leonor Baeta Neves, no Bairro Palmital.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sem camisa golpeando a vítima com um chicote. Nas imagens, a mulher chega a cair no chão durante as agressões, enquanto pessoas próximas apenas observam a situação.

Após o ataque, a vítima foi socorrida pela polícia até a Upa São Benedito, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. A filha dela, de 1 ano e 7 meses, ficou sob os cuidados de uma testemunha até a liberação da mãe da unidade de saúde.

Os militares realizaram buscas em locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado.

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Ainda não se sabe o motivo das agressões e o caso segue em investigação.