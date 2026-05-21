Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO EM PÚBLICO

Mulher é chicoteada em frente a bar da Grande BH. Veja vídeo

Vítima tem 30 anos e suspeito, de 34, fugiu depois do ataque; agressor ainda não foi localizado pela polícia

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/05/2026 08:30

compartilhe

SIGA
×
Nas imagens, a mulher chega a cair no chão durante as agressões, enquanto pessoas próximas apenas observam a situação
Nas imagens, a mulher chega a cair no chão durante as agressões, enquanto pessoas próximas apenas observam a situação; crime ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 30 anos foi agredida com chicotadas em frente a um bar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do ataque tem 34 anos e não possui vínculo afetivo com a vítima. O crime ocorreu na última segunda-feira (18/5), na Rua Leonor Baeta Neves, no Bairro Palmital.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sem camisa golpeando a vítima com um chicote. Nas imagens, a mulher chega a cair no chão durante as agressões, enquanto pessoas próximas apenas observam a situação.

Leia Mais

Após o ataque, a vítima foi socorrida pela polícia até a Upa São Benedito, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. A filha dela, de 1 ano e 7 meses, ficou sob os cuidados de uma testemunha até a liberação da mãe da unidade de saúde.

Os militares realizaram buscas em locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não se sabe o motivo das agressões e o caso segue em investigação.

Tópicos relacionados:

agressao chicotadas santa-luzia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay