Jovem mata o pai na Grande BH para defender a mãe de agressões

Um jovem de 22 anos matou o próprio pai, de 47, para defender a mãe de uma agressão na noite dessa quinta-feira (21/5), em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Dores do Indaiá, no bairro Palmares. Militares foram acionados para uma ocorrência envolvendo uma vítima de facadas.

Ao chegarem ao local, encontraram o homem dentro da residência, ensanguentado, sem roupas e com diversos ferimentos pelo corpo. O filho estava no quintal da casa.

A esposa da vítima, de 45 anos, relatou aos policiais que vivia com o homem há cerca de 30 anos e que sofria violência doméstica desde o início do relacionamento. Segundo ela, os filhos cresceram presenciando as agressões e o marido costumava ficar ainda mais agressivo quando fazia uso de álcool e cocaína.

Ainda conforme o depoimento, o homem chegou em casa alcoolizado e alterado, iniciando agressões verbais contra a família. A mulher contou que, em determinado momento, perguntou à filha sobre um pacote jogado no chão, mas o companheiro acreditou que ela estivesse insinuando que o material fosse dele.

De acordo com o relato, ele questionou a esposa dizendo: “Você está achando que isso aqui é meu? Que é cocaína?” e, em seguida, a empurrou contra a parede, segurou o pescoço dela e apertou o braço com força na intenção de quebrar.

Nesse momento, o filho saiu do quintal com uma faca e atingido o pai várias vezes. O jovem afirmou à polícia que estava do lado de fora da casa quando viu o início da discussão. Ele disse que tentou separar os dois ao perceber que o pai tentava quebrar o braço da mãe.

Segundo o relato, ele pegou uma faca na pia e atacou o pai para interromper as agressões. O rapaz alegou que não tinha intenção de matar o pai, mas apenas proteger a mãe, porque “não aguentava mais a situação”.

A filha do casal confirmou aos militares que o pai chegou em casa bastante alterado e que tentou separar a briga, mas sem sucesso. Já o irmão da vítima relatou que o homem sempre foi assim, que se tornava violento quando bebia e que já havia agredido os pais e outros familiares anteriormente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do homem. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ibirité.

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A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O jovem foi levado para a delegacia.