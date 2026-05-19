Jovem sofre tentativa de estupro enquanto voltava da academia na Grande BH

Uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de estupro enquanto voltava da academia na noite dessa segunda (18/5), em Betim (MG), na Grande BH. O suspeito, de 43 anos, foi contido por moradores e preso pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Avenida José Inácio Filho, esquina com a Rua Nossa Senhora da Penha.

Militares foram acionados após denúncias de que uma mulher estaria sendo atacada por um homem. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado no chão, já contido por populares. Ele foi algemado e preso em seguida.

A vítima contou que voltava da academia e passava pela linha férrea, próxima a um corrimão ao lado do passeio, quando começou a ser perseguida pelo homem, que aparentava estar sob efeito de drogas. Conforme o relato, o suspeito dizia que iria “pegá-la” e, em determinado momento, fechou a passagem da jovem, a agarrou e tentou empurrá-la, configurando a tentativa de estupro.

A mulher começou a gritar por socorro, mas o suspeito continuou perseguindo a vítima. Ela conseguiu encontrar um primo, que lhe deu carona até em casa.

Uma testemunha relatou à polícia que ouviu os gritos da jovem e saiu para ajudar. Mesmo assim, o homem continuou seguindo a vítima até a porta da residência dela. O suspeito só fugiu quando mais pessoas apareceram para socorrer a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi localizado por moradores, contido até a chegada da PM e encaminhado para a Central Estadual do Plantão Digital, onde a ocorrência foi registrada.