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VIOLÊNCIA SEXUAL

Jovem sofre tentativa de estupro enquanto voltava da academia na Grande BH

Suspeito foi contido por moradores após perseguir, agarrar e tentar atacar a vítima

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
19/05/2026 11:49

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Mulher estuprada em cadeia pública vai processar estado de SP
O homem foi localizado por moradores, contido até a chegada da PM crédito: Platobr Nacional

Uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de estupro enquanto voltava da academia na noite dessa segunda (18/5), em Betim (MG), na Grande BH. O suspeito, de 43 anos, foi contido por moradores e preso pela Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Avenida José Inácio Filho, esquina com a Rua Nossa Senhora da Penha.

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Militares foram acionados após denúncias de que uma mulher estaria sendo atacada por um homem. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado no chão, já contido por populares. Ele foi algemado e preso em seguida.

A vítima contou que voltava da academia e passava pela linha férrea, próxima a um corrimão ao lado do passeio, quando começou a ser perseguida pelo homem, que aparentava estar sob efeito de drogas. Conforme o relato, o suspeito dizia que iria “pegá-la” e, em determinado momento, fechou a passagem da jovem, a agarrou e tentou empurrá-la, configurando a tentativa de estupro.

A mulher começou a gritar por socorro, mas o suspeito continuou perseguindo a vítima. Ela conseguiu encontrar um primo, que lhe deu carona até em casa.

Uma testemunha relatou à polícia que ouviu os gritos da jovem e saiu para ajudar. Mesmo assim, o homem continuou seguindo a vítima até a porta da residência dela. O suspeito só fugiu quando mais pessoas apareceram para socorrer a vítima.

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O homem foi localizado por moradores, contido até a chegada da PM e encaminhado para a Central Estadual do Plantão Digital, onde a ocorrência foi registrada.

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