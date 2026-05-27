Homem que jogou mulher do Rola Moça tem prisão convertida em preventiva

A prisão de Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, suspeito de estuprar e tentar matar a ex-companheira Ana Claudia Rodrigues, de 41 anos, ao empurrá-la da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi convertida de ‘em flagrante’ para ‘preventiva’ pela Justiça de Minas Gerais.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (27/5) e proferida pela juíza Renata Nascimento, da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Brumadinho, também na Grande BH.



Segundo os autores do processo, Silvanildo foi preso em flagrante na terça-feira (26/5), em Várzea da Palma, no Norte de Minas, depois de ser localizado pela Polícia Militar às margens da rodovia MGC-496.

De acordo com a investigação, ele teria sequestrado a ex-companheira, a obrigado a praticar sexo oral sob ameaça de faca e, em seguida, a empurrado de uma encosta no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. A vítima foi encontrada com vida horas depois e resgatada por equipes de salvamento.

Conforme a decisão judicial, o investigado vai responder, em tese, pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio, previstos nos artigos 213 e 121-A do Código Penal, ambos combinados com o artigo 14, referente à tentativa.

Relato da investigação

De acordo com o boletim de ocorrência citado na audiência, a polícia recebeu, em 25 de maio, informações sobre um possível feminicídio ocorrido na Serra do Rola-Moça. A suspeita era de que a vítima tivesse sido empurrada de um penhasco pelo ex-marido, que fugiu em um veículo GM Onix azul.

No dia seguinte, militares localizaram o automóvel estacionado em Várzea da Palma e passaram a monitorar o local. Pouco depois, um homem com características compatíveis com as do suspeito se aproximou do carro e foi abordado. Segundo os policiais, Silvanildo teria confessado espontaneamente que empurrou a vítima da encosta.

Ainda conforme as autoridades, ele relatou que encontrou a mulher quando ela seguia para o trabalho, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e a levou até a Serra do Rola-Moça. O homem teria afirmado que agiu após uma discussão motivada por supostas acusações feitas pela vítima.

A mulher, por sua vez, contou aos policiais que foi obrigada, sob ameaça com faca, a entrar no veículo e levada até a área de mata, onde sofreu violência sexual antes de ser lançada da encosta. Mesmo ferida, ela conseguiu sobreviver até ser localizada pelas equipes de resgate.

Facas, celulares e tentativa de fuga

Durante a abordagem, os militares apreenderam quatro facas do tipo açougueiro, um facão e um canivete apontado pelo suspeito como o objeto usado para ameaçar a vítima. Também foram encontrados três celulares e um aparelho envolto em papel-alumínio. Segundo o investigado, o objetivo seria evitar o rastreamento.

De acordo com a investigação, havia no veículo roupas, ventilador, lanterna e outros objetos que, para a polícia, indicariam a intenção de permanecer escondido por um período prolongado. O homem teria dito que pretendia fugir para a Bahia, onde possui familiares, mas desistiu da viagem antes de ser preso.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck