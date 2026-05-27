Por que a Serra do Rola-Moça tem esse nome? Conheça a história de amor

A Serra do Rola-Moça, uma das paisagens mais impressionantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, guarda em seu nome uma lenda trágica. A história, passada de geração em geração, fala de um amor interrompido que batizou para sempre a formação rochosa.













Segundo a tradição oral, um jovem casal celebrava seu casamento e, como era costume, cavalgava pelas trilhas sinuosas da serra. A noiva, deslumbrada com a vista e a felicidade do momento, cavalgava à frente, com seu véu esvoaçando ao vento.

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Em um instante de desatenção, seu cavalo tropeçou à beira de um precipício. A jovem se desequilibrou e, antes que qualquer ajuda pudesse chegar, rolou pelo abismo. O grito do noivo ecoou pela serra: “Rola, moça!”.

Desesperado, o noivo esporou seu cavalo e desceu a ribanceira atrás dela, selando o trágico destino do casal. A partir daquele dia, a região passou a ser conhecida como a Serra do Rola-Moça, em memória ao causo.













Legado cultural

A história ganhou fama nacional após Mário de Andrade, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, conhecer a lenda mineira e transformá-la no poema “A Serra do Rola-Moça”. Os versos do escritor imortalizaram a narrativa, levando a trágica história de amor para além das fronteiras de Minas Gerais.

Confira o poema:

A Serra do Rola-Moça

A Serra do Rola-Moça

Não tinha esse nome não...



Eles eram do outro lado,

Vieram na vila casar.

E atravessaram a serra,

O noivo com a noiva dele

Cada qual no seu cavalo.



Antes que chegasse a noite

Se lembraram de voltar.

Disseram adeus pra todos

E se puserem de novo

Pelos atalhos da serra

Cada qual no seu cavalo.



Os dois estavam felizes,

Na altura tudo era paz.

Pelos caminhos estreitos

Ele na frente, ela atrás.

E riam. Como eles riam!

Riam até sem razão.



A Serra do Rola-Moça

Não tinha esse nome não.



As tribos rubras da tarde

Rapidamente fugiam

E apressadas se escondiam

Lá embaixo nos socavões,

Temendo a noite que vinha.



Porém os dois continuavam

Cada qual no seu cavalo,

E riam. Como eles riam!

E os risos também casavam

Com as risadas dos cascalhos,

Que pulando levianinhos

Da vereda se soltavam,

Buscando o despenhadeiro.



Ali, Fortuna inviolável!

O casco pisara em falso.

Dão noiva e cavalo um salto

Precipitados no abismo.

Nem o baque se escutou.

Faz um silêncio de morte,

Na altura tudo era paz ...

Chicoteado o seu cavalo,

No vão do despenhadeiro

O noivo se despenhou.



E a Serra do Rola-Moça

Rola-Moça se chamou.

A força do poema foi tão grande que, em 1987, ele foi musicado por Martinho da Vila, garantindo que a lenda continuasse viva na cultura popular brasileira.

O Parque Estadual Hoje

Além da riqueza cultural, a região abriga o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, uma importante unidade de conservação. Criado em setembro de 1994, o parque se estende pelos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

Sua área protege mananciais cruciais para o abastecimento de água da capital mineira e preserva uma biodiversidade rica, com vegetação de campos de altitude e matas de galeria. Hoje, o local é também um santuário ecológico, unindo história, cultura e natureza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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