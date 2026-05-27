Assine
overlay
Início Gerais
ORIGEM DO NOME

Por que a Serra do Rola-Moça tem esse nome? Conheça a história de amor

A história ganhou fama nacional após Mário de Andrade, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
27/05/2026 15:53 - atualizado em 27/05/2026 16:25

compartilhe

SIGA
×
Por que a Serra do Rola-Moça tem esse nome? Conheça a história de amor
A exuberante flora da Serra do Rola-Moça, uma das ricas paisagens do Parque Estadual e cenário da famosa lenda. crédito: Divulgação/ Portal Belo Horizonte

A Serra do Rola-Moça, uma das paisagens mais impressionantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, guarda em seu nome uma lenda trágica. A história, passada de geração em geração, fala de um amor interrompido que batizou para sempre a formação rochosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover





Segundo a tradição oral, um jovem casal celebrava seu casamento e, como era costume, cavalgava pelas trilhas sinuosas da serra. A noiva, deslumbrada com a vista e a felicidade do momento, cavalgava à frente, com seu véu esvoaçando ao vento.

Leia Mais



Em um instante de desatenção, seu cavalo tropeçou à beira de um precipício. A jovem se desequilibrou e, antes que qualquer ajuda pudesse chegar, rolou pelo abismo. O grito do noivo ecoou pela serra: “Rola, moça!”.

Desesperado, o noivo esporou seu cavalo e desceu a ribanceira atrás dela, selando o trágico destino do casal. A partir daquele dia, a região passou a ser conhecida como a Serra do Rola-Moça, em memória ao causo.





Legado cultural

A história ganhou fama nacional após Mário de Andrade, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, conhecer a lenda mineira e transformá-la no poema “A Serra do Rola-Moça”. Os versos do escritor imortalizaram a narrativa, levando a trágica história de amor para além das fronteiras de Minas Gerais.

Confira o poema:

A Serra do Rola-Moça

A Serra do Rola-Moça
Não tinha esse nome não...

Eles eram do outro lado,
Vieram na vila casar.
E atravessaram a serra,
O noivo com a noiva dele
Cada qual no seu cavalo.

Antes que chegasse a noite
Se lembraram de voltar.
Disseram adeus pra todos
E se puserem de novo
Pelos atalhos da serra
Cada qual no seu cavalo.

Os dois estavam felizes,
Na altura tudo era paz.
Pelos caminhos estreitos
Ele na frente, ela atrás.
E riam. Como eles riam!
Riam até sem razão.

A Serra do Rola-Moça
Não tinha esse nome não.

As tribos rubras da tarde
Rapidamente fugiam
E apressadas se escondiam
Lá embaixo nos socavões,
Temendo a noite que vinha.

Porém os dois continuavam
Cada qual no seu cavalo,
E riam. Como eles riam!
E os risos também casavam
Com as risadas dos cascalhos,
Que pulando levianinhos
Da vereda se soltavam,
Buscando o despenhadeiro.

Ali, Fortuna inviolável!
O casco pisara em falso.
Dão noiva e cavalo um salto
Precipitados no abismo.
Nem o baque se escutou.
Faz um silêncio de morte,
Na altura tudo era paz ...
Chicoteado o seu cavalo,
No vão do despenhadeiro
O noivo se despenhou.

E a Serra do Rola-Moça
Rola-Moça se chamou.

A força do poema foi tão grande que, em 1987, ele foi musicado por Martinho da Vila, garantindo que a lenda continuasse viva na cultura popular brasileira.

O Parque Estadual Hoje

Além da riqueza cultural, a região abriga o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, uma importante unidade de conservação. Criado em setembro de 1994, o parque se estende pelos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

Sua área protege mananciais cruciais para o abastecimento de água da capital mineira e preserva uma biodiversidade rica, com vegetação de campos de altitude e matas de galeria. Hoje, o local é também um santuário ecológico, unindo história, cultura e natureza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay