Homem que matou namorada com facada é condenado a quase 38 anos de prisão
Réu foi sentenciado por feminicídio consumado em julgamento realizado nesta quarta-feira (27/5); crime ocorreu em Pedro Leopoldo, na Grande BH
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Patrick Leone foi condenado a 37 anos, 9 meses e 7 dias de prisão em regime inicialmente fechado pelo assassinato da namorada, Maria Luíza da Fonseca. A jovem foi morta com uma facada no pescoço em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 2025. A sentença foi definida nesta quarta-feira (27/5), durante julgamento presidido pelo juiz Rodrigo Di Gioia Colosimo. O réu respondeu por feminicídio consumado.
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De acordo com as investigações, Maria Luíza foi encontrada morta sobre a cama da residência onde estava com o companheiro. O caso gerou forte comoção entre familiares e moradores da cidade.
De acordo com parentes da vítima, a jovem já enfrentava problemas no relacionamento antes de o feminicídio ocorrer. Segundo relatos, Patrick é usuário constante de drogas e, em um dia, enquanto o casal discutia de madrugada, ele teria passado mal após supostamente usar essas substâncias.
Com a condenação, Patrick deverá cumprir a pena em regime fechado. A defesa do réu não teve posicionamento divulgado até a publicação desta reportagem.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck