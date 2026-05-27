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JUSTIÇA

Homem que matou namorada com facada é condenado a quase 38 anos de prisão

Réu foi sentenciado por feminicídio consumado em julgamento realizado nesta quarta-feira (27/5); crime ocorreu em Pedro Leopoldo, na Grande BH

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SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/05/2026 18:49 - atualizado em 27/05/2026 18:50

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Viatura policial
Segundo as investigações, Maria Luíza foi encontrada morta sobre a cama da residência onde estava com o companheiro crédito: Reprodução/Pexels

Patrick Leone foi condenado a 37 anos, 9 meses e 7 dias de prisão em regime inicialmente fechado pelo assassinato da namorada, Maria Luíza da Fonseca. A jovem foi morta com uma facada no pescoço em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 2025. A sentença foi definida nesta quarta-feira (27/5), durante julgamento presidido pelo juiz Rodrigo Di Gioia Colosimo. O réu respondeu por feminicídio consumado. 

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De acordo com as investigações, Maria Luíza foi encontrada morta sobre a cama da residência onde estava com o companheiro. O caso gerou forte comoção entre familiares e moradores da cidade.

De acordo com parentes da vítima, a jovem já enfrentava problemas no relacionamento antes de o feminicídio ocorrer. Segundo relatos, Patrick é usuário constante de drogas e, em um dia, enquanto o casal discutia de madrugada, ele teria passado mal após supostamente usar essas substâncias.

Com a condenação, Patrick deverá cumprir a pena em regime fechado. A defesa do réu não teve posicionamento divulgado até a publicação desta reportagem. 

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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