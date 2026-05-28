Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Grande BH: suspeito de estuprar mulher até 3 vezes por semana é preso

Outro homem, suspeito de participar dos estupros, é procurado pela Polícia Civil. Os crimes sexuais aconteceram em Vespasiano

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
28/05/2026 22:55

compartilhe

SIGA
×
Vítima fez denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Vespasiano
Vítima fez denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Vespasiano crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 49 anos suspeito de estuprar uma mulher diversas vezes, informou a instituição policial, sem detalhar a data da prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Assim que os fatos foram denunciados, no início deste mês, o mandado foi representado à Justiça e cumprido na semana seguinte”, informou em comunicado.

Leia Mais

A vítima, de 33 anos, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Vespasiano no último dia 12. Segundo a polícia, ela declarou que os estupros ocorriam de duas a três vezes por semana.

"O investigado levava um comparsa para a casa da vítima e, juntos, mantinham relação sexual com a mulher sem o consentimento dela", informou a delegada Nicole Perim, responsável pela investigação, no comunicado da PCMG. 

Conforme a Polícia Civil, a mulher disse que já havia sido violentada há cerca de quatro anos por outro homem, o que resultou em lesão corporal grave e gestação. Ele foi preso à época pelo crime. Outros detalhes desse caso não foram divulgados.

Ainda de acordo com a delegada, a vítima alegou que não havia denunciado os abusos porque o homem ameaçava matar os filhos dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o suspeito no sistema prisional, à disposição da Justiça, a investigação segue em andamento na Deam em Vespasiano. A polícia busca agora identificar o outro suspeito.

Tópicos relacionados:

estupro minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay