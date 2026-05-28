BH: protesto em colégio mira vice-diretor por injúria racial contra aluno

Estudantes da Escola Estadual Maurício Murgel, localizada no Bairro Nova Suíssa, Região Oeste de Belo Horizonte, realizaram na noite desta quinta-feira (28/5) uma manifestação contra um caso de injúria racial envolvendo o vice-diretor da instituição. O protesto ocorreu por volta das 18h30, no pátio da escola, e reuniu alunos vestidos de preto em apoio ao estudante, de 16 anos, que denunciou ter sido alvo do crime dentro da sala de aula.

Além da manifestação dentro da unidade de ensino, a reportagem teve acesso a vídeos gravados por estudantes na porta do colégio (assista abaixo). Um novo ato está previsto para a manhã desta sexta-feira (29/5).

A situação aconteceu na última terça-feira (26/5), quando o vice-diretor teria feito comentários sobre o cabelo de um aluno negro ao se referir ao pente-garfo usado por ele. De acordo com uma integrante do grêmio estudantil, que falou sob condição de anonimato por segurança, o educador afirmou que não via o objeto há muito tempo. E, em seguida, teria afirmado que o adolescente utilizava aquele tipo de pente porque outro “não entraria” em seu cabelo.

“A gente conversou com o próprio aluno que sofreu o racismo e ele nos relatou o que aconteceu”, afirmou a jovem.

Ainda segundo ela, após o episódio, o estudante tentou procurar a direção da escola e também o vice-diretor para resolver a situação, mas teria sido maltratado. O caso gerou revolta entre os alunos, que passaram a se organizar espontaneamente em frente à escola.

“Os próprios alunos começaram a chamar o agressor de racista. Os vídeos que foram divulgados surgiram a partir desse momento”, relatou.

A estudante afirma que o grêmio e a União Colegial de Minas Gerais (UCMG) passaram a acompanhar o caso após serem procurados por alunos. Segundo ela, representantes estudantis chegaram a levar as denúncias até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ela também acusa a direção da escola de tentar impedir a mobilização dos estudantes. “Eles começaram a falar que nós, do grêmio, não tínhamos poder para agir e que isso poderia nos prejudicar. Foram ameaças em tom de aviso”, declarou.

De acordo com a entrevistada, além do caso de injúria racial, estudantes denunciam outros episódios envolvendo docentes e a direção da escola. “Pais já denunciaram, alunos já denunciaram, mas a gente não é ouvido. Muitos perderam a confiança na direção”, disse.

A aluna afirma ainda que não houve, até o momento, nenhuma nota oficial de esclarecimento ou posicionamento da direção sobre o caso. “Não teve nenhum tipo de esclarecimento para os alunos. Estão tentando realmente sufocar esse caso”, afirmou.

O protesto realizado nesta quinta-feira foi organizado pelos próprios estudantes, segundo o grêmio. Os alunos usaram roupas pretas em um ato simbólico contra o racismo e se reuniram no pátio da escola com gritos de protesto e cobranças por posicionamentos da direção.

Medidas institucionais

A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) declarou que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, órgão responsável pela coordenação da Escola Estadual Maurício Murgel, já tomou as providências iniciais. Um serviço de inspeção foi enviado diretamente à unidade de ensino para elaborar um relatório detalhado visando à averiguação rigorosa dos fatos.

A pasta informou ainda que o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), composto por psicólogos e assistentes sociais, foi integralmente acionado para prestar o suporte necessário à comunidade escolar e aos envolvidos.

Até a publicação desta matéria, a direção da escola não se pronunciou sobre as acusações.

Simbolismo do pente-garfo

Presente em sociedades africanas há milhares de anos, o acessório ocupava funções ligadas à organização social, à ancestralidade e aos rituais, além do cuidado com os fios. No Egito Antigo, aparecia em contextos ligados à posição social e às práticas culturais, enquanto em regiões da África Ocidental circulava como presente e marca de vínculo entre pessoas e grupos.

Décadas depois, durante os movimentos negros nos Estados Unidos, o pente-garfo passou a integrar a estética do "Black Power" e se consolidou como símbolo de resistência contra padrões eurocêntricos de beleza e contra o racismo. Hoje, o pente garfo permanece ligado à valorização do cabelo crespo e cacheado, funcionando como referência de memória, cultura e representatividade.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck