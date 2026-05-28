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AGRESSÃO

Filha é presa por invadir casa e agredir mãe de 82 anos

A suspeita, que seria usuária de crack e moradora de rua, esteve na casa da idosa durante a madrugada, provocando tumulto

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
28/05/2026 18:59

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Filha é presa por invadir casa e agredir mãe de 82 anos
Filha é presa por invadir casa e agredir mãe de 82 anos crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Uma mulher, de 55 anos, foi presa por suspeita de agredir a própria mãe, de 82, no Bairro Santa Rosa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado nesta quarta-feira (27/5).

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A suspeita, que seria usuária de crack e moradora de rua, esteve na casa da mãe durante a madrugada e provocou tumulto no local. Durante uma discussão, a idosa teria sido agredida e sofreu lesões no braço.

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Familiares relataram à polícia que a mulher costuma ir até a residência em busca de dinheiro para comprar drogas e que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente.

Ainda conforme a polícia, a suspeita era impedida de se aproximar da mãe por conta de uma medida protetiva.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e encaminhou a mulher para a delegacia de plantão, onde ela foi presa pelo crime de lesão corporal praticada em domicílio. A Polícia Civil segue investigando o caso.

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