Homem é morto e outro baleado por dívida de R$ 100 em Paracatu
Sobrevivente contou que crime teria sido motivado por dívida de drogas. Suspeito foi preso em um prédio no Bairro Jardim Europa
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Um homem de 23 anos foi preso por matar uma pessoa e atentar contra a vida de outra em Paracatu, nessa quarta-feira (27/5). O crime foi motivado por uma dívida de R$ 100.
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O crime aconteceu no Bairro Bela Vista II, às margens da BR-040, no Noroeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro de uma picape. Outro homem, de 39, foi baleado no pescoço, ombro e costas, mas conseguiu buscar atendimento no Hospital Municipal de Paracatu.
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De acordo com a vítima sobrevivente, o crime teria sido motivado por uma dívida de drogas. Após levantamentos e buscas, os militares localizaram o suspeito em um prédio no Bairro Jardim Europa.
Ainda conforme a polícia, o jovem resistiu à abordagem, mas foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 450 em dinheiro, drogas, roupas possivelmente usadas no crime, um smartphone danificado e uma motocicleta que teria sido utilizada na fuga.
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A Polícia Civil investiga o caso.