Rádio Terra de Montes Claros é vendida para empresário de Paracatu

A Rádio Terra AM, emissora tradicional de Montes Claros, no Norte de Minas, fundada há 34 anos, foi adquirida pelo empresário Humberto Neiva, de Paracatu, no Noroeste do estado. A emissora tinha como sócio o ex-prefeito de Montes Claros Luiz Tadeu Leite, pai do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho.

O ex-prefeito Luiz Tadeu Leite era sócio na Rádio Terra juntamente com o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa Antônio Soares Dias, falecido em 29 de novembro de 2022. Luiz Tadeu Leite está afastado da política e da vida empresarial.

Ouvido pelo Estado de Minas, o deputado Tadeuzinho disse que “há muito tempo” não tem nenhuma ingerência na emissora da qual o pai entrou como sócio e que quem vinha cuidando do negócio é seu irmão, o advogado André Luiz Martins Leite. “Eu, simplesmente, quando ia lá, ia praticamente para dar entrevista. E, há muito tempo, eu não vou, diga-se de passagem”, informou o presidente da Assembleia.

A filha do ex-deputado Antônio Dias, Larissa Rodrigues Dias, sucedeu o pai na gestão da Rádio Terra. Procurada pela reportagem, ela disse que, devido a outros compromissos profissionais, não poderia se dedicar à emissora “da forma como ela merece”, mesma situação encarada pelo advogado André Luiz Martins Leite.

“Dessa forma, decidimos encontrar alguém capacitado e que entenda do setor radiofônico para dar continuidade ao funcionamento da emissora”, disse Larissa.

“O senhor Humberto (Neiva) tem muita experiência com rádio e tenho certeza de que fará ainda mais história”, completou a antiga sócia da Rádio Terra.

Por sua vez, o empresário Humberto Neiva confirmou a aquisição da emissora de Montes Claros e informou que ela vai “migrar” para a modalidade FM, “com a mesma grandiosidade que sempre teve como AM”.

O empresário assegurou que a Rádio Terra vai manter os antigos funcionários, preservando também sua programação cultural e a cobertura esportiva e política, dando voz “a todos os cidadãos eleitos”.

História da emissora

A Rádio Terra foi inaugurada em 21 de abril de 1991 pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa Antônio Dias. Na ocasião, o ex-deputado recebeu como sócio na emissora o então deputado federal Luiz Tadeu Leite, que havia exercido seu primeiro mandato como prefeito da cidade (depois, foi prefeito por mais duas gestões). A sociedade causou surpresa na política local, pois, até então, Dias e Tadeu Leite eram integrantes de grupos contrários.

Larissa Dias ressalta que Antônio Dias e Luiz Tadeu Leite deram grande impulso à Rádio Terra. “Os dois foram grandes propulsores e, com uma equipe de jornalismo extremamente capacitada, construíram história na região. Grandes vozes fazem parte da história do rádio”, afirma Larissa.

Desde que foi fundada, a Rádio Terra “herdou” uma grande parte de antigos e conhecidos locutores de Montes Claros, que trabalhavam na antiga Rádio Sociedade Norte de Minas, pertencente à Rede Bandeirantes e que, em 1990, foi vendida para a Legião da Boa Vontade (LBV).