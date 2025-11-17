Presidente da Assembleia descarta debate sobre desestatização da Cemig

Incluída pelo governo de Romeu Zema (Novo) no pacote de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), enviado no início de novembro à União, a proposta de desestatização da Cemig não tem perspectiva de tramitar, por ora, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O recado foi dado pelo presidente da Casa, deputado Tadeu Leite (MDB), durante um seminário sobre a dívida mineira na manhã desta segunda-feira (17/11).

“O entendimento da Assembleia é não discutir Cemig neste momento”, resumiu Leite, ao afirmar que o Parlamento tem feito sua parte na construção das condições para Minas aderir ao programa federal. Ele lembrou que, com a votação da proposta que trata da Copasa, a Casa entende ter cumprido o que cabia para assegurar que os recursos hoje destinados a juros da dívida possam, no futuro, reforçar áreas como saúde, segurança, educação e infraestrutura.

O ofício enviado na semana passada pelo governo de Romeu Zema (Novo) à Secretaria do Tesouro Nacional estima em R$ 96 bilhões o valor dos ativos mineiros aptos a integrar o programa, valor três vezes o mínimo exigido pela União, de R$ 36 bilhões, para garantir o abatimento de 20% do saldo devedor, estimado em R$ 175 bilhões. Entre eles está parte das ações da Cemig, avaliadas em R$ 13,5 bilhões.

Para que a companhia elétrica entre de fato no pacote, contudo, seria necessária uma nova Proposta de Emenda à Constituição que eliminasse a exigência de referendo popular para a desestatização, como foi feito no início do mês com a Copasa, além de um projeto de lei específico para mudar o controle acionário. Caminho que, pela sinalização do presidente da Assembleia, não será aberto neste momento.

Também presente no seminário, o vice-governador Mateus Simões (PSD) defendeu a desestatização da estatal e voltou a defender a transformação da Cemig em uma corporation, com capital pulverizado. Simões afirmou ainda que a intenção do Executivo mineiro é “abrir mão o mínimo possível da Codemig”, estatal responsável por administrar reservas de nióbio, lítio e terras raras que já teve a federalização autorizada pela Assembleia em julho deste ano. “A Cemig é menos estratégica do que o nióbio”, defendeu.

Codemig volta ao centro da discussão

Ao ser questionado sobre o papel da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) no Propag, Tadeu Leite evitou confrontos, mas ressaltou que a Assembleia já autorizou a federalização integral da empresa. “Precisamos ver quais ativos a União vai aceitar”, declarou.

A divulgação recente da avaliação de mercado da Codemig reacendeu o embate sobre a estratégia de Zema no pagamento da dívida. Sob sigilo até então, o governo revelou na última sexta-feira (14/11) que a estatal vale R$ 33,36 bilhões. Responsável por reservas de nióbio, lítio e terras raras, a companhia representa cerca de 19% da dívida do estado com a União.

A avaliação foi conduzida pela Codemge, controladora da Codemig. Porém, apesar do valor, a estatal não foi incluída no pacote enviado ao Tesouro. Antes disso, o governo ainda realizou uma manobra societária e reduziu a participação da Codemge na Codemig de 51% para 5%, ampliando a fatia direta do estado de 49% para 95%.

Como apenas a Codemge foi listada como ativo do Propag, apenas 5% do valor da Codemig, cerca de R$ 1,684 bilhão, conta no cálculo. O governo Zema indica, contudo, que essa engenharia pode ser revista. No ofício ao Tesouro, afirma que, caso a Codemge volte a controlar 100% da Codemig, o valor considerado poderia subir para R$ 36,59 bilhões.

A revelação do valor da estatal reabriu debates que vinham sendo travados pela oposição, que insistia que a Codemig teria capacidade de suprir, sozinha, o valor mínimo exigido no Propag.

Em nota, o deputado Professor Cleiton (PV) afirmou que a divulgação do valor da Codemig confirma as advertências feitas pela oposição ao longo dos últimos meses. Para ele, “a notícia não nos espanta nem um pouco”, já que, desde o início das discussões sobre o Propag, o bloco vinha sustentando que a estatal, sozinha, teria capacidade para atender ao valor exigido pelo programa e permitir a adesão de Minas.