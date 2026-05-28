Assine
overlay
Início Gerais
ABORDAGEM NA ESTRADA

Líder de organização criminosa no Ceará é preso em cidade mineira

Suspeito, de 25 anos, foi preso por uso de documento falso durante fiscalização na BR-116

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/05/2026 18:35

compartilhe

SIGA
×
PRF em MG prende suspeito de liderar organização criminosa Comando Vermelho no estado do Ceará
PRF em MG prende suspeito de liderar organização criminosa Comando Vermelho no estado do Ceará crédito: PRF

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por uso de documento falso, durante fiscalização de combate ao crime, no Km 585 da BR-116, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, nesta quinta-feira (28/5). Ele é suspeito de liderar organização criminosa no Ceará.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A abordagem foi realizada depois de os policiais identificarem um veículo, Toyota Corolla, com placas de Fortaleza (CE). Quando os documentos de um passageiro foram verificados, os policiais perceberam inconsistências na documentação apresentada.

Os agentes contataram a Polícia Civil do Ceará, que confirmou indícios de falsidade no documento de Registro Geral (RG) apresentado pelo suspeito.

Leia Mais

Após consultas no sistema policial do estado nordestino, foi constatado que ele é apontado como possível liderança da facção Comando Vermelho (CV) no estado do Ceará, na Região de Caucaia.

O levantamento ainda apontou que o detido atuaria como liderança em “tribunais do crime” na mesma região. O homem possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Questionado pela equipe, o condutor do veículo relatou que receberia a quantia de R$ 8 mil pelo transporte do suspeito até a Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O passageiro foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, em Manhuaçu, para as providências cabíveis.

Tópicos relacionados:

ceara documento-falso faccao-criminosa prf prisao zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay