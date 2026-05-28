Líder de organização criminosa no Ceará é preso em cidade mineira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por uso de documento falso, durante fiscalização de combate ao crime, no Km 585 da BR-116, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, nesta quinta-feira (28/5). Ele é suspeito de liderar organização criminosa no Ceará.

A abordagem foi realizada depois de os policiais identificarem um veículo, Toyota Corolla, com placas de Fortaleza (CE). Quando os documentos de um passageiro foram verificados, os policiais perceberam inconsistências na documentação apresentada.

Os agentes contataram a Polícia Civil do Ceará, que confirmou indícios de falsidade no documento de Registro Geral (RG) apresentado pelo suspeito.

Após consultas no sistema policial do estado nordestino, foi constatado que ele é apontado como possível liderança da facção Comando Vermelho (CV) no estado do Ceará, na Região de Caucaia.

O levantamento ainda apontou que o detido atuaria como liderança em “tribunais do crime” na mesma região. O homem possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

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Questionado pela equipe, o condutor do veículo relatou que receberia a quantia de R$ 8 mil pelo transporte do suspeito até a Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O passageiro foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, em Manhuaçu, para as providências cabíveis.