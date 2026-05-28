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HIDROGÊNIO VERDE

Instalação de empresa chinesa em MG tem expectativa de gerar 650 empregos

Previsão é de que a obra tenha início no primeiro semestre de 2027; anúncio aconteceu nesta quinta-feira (27/5)

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
28/05/2026 18:53

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Instalação de empresa chinesa em MG tem expectativa de gerar 650 empregos
Instalação de empresa chinesa em MG tem expectativa de gerar 650 empregos crédito: Prefeitura de Uberaba/DivulgaÃ§Ã£o

A empresa chinesa Guofuhee, do setor de energia de hidrogênio verde, anunciou que vai investir R$ 202 milhões em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (28/5) durante missão oficial do município na sede oficial da empresa na China, em Zhang Jiagang. A cidade mineira foi representada pelo vice-prefeito Mauricinho de Sá e secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Celso Neto.

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A expectativa é de um faturamento anual estimado em R$ 420 milhões, além da geração de 150 empregos diretos e 500 indiretos.

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O empreendimento em Uberaba será instalado no Distrito Industrial III, na Avenida Rio Grande, ocupando os lotes 29 a 46 da Quadra 09, em uma área total de 95.719,01 metros quadrados. A previsão é de que a obra tenha início no primeiro semestre de 2027.

"O mundo inteiro negocia com a China, e Uberaba não poderia ficar para trás. Estamos falando de uma empresa líder no setor de hidrogênio verde, que escolheu Uberaba para expandir suas operações no Brasil. Isso representa mais empregos para os uberabenses, com salários acima da média, e consolida Uberaba como protagonista da transição energética no país", destacou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD).

Atuações da empresa

Guofuhee é uma empresa do setor de energia de hidrogênio verde, sendo especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para toda a cadeia industrial do segmento, incluindo geração, armazenamento, transporte e abastecimento de hidrogênio.

A operação da Guofuhee no Brasil começou em abril de 2024, com sede em São Paulo (SP), sob liderança do diretor executivo Pedro Henrique Kool. "A Guofuhee domina 40% de todo o mercado chinês de hidrogênio verde, eletrolizadores e postos de abastecimento de hidrogênio", destacou Kool.

Para ele, a chegada da empresa a Uberaba reforça a estratégia de expansão da companhia no país e o compromisso com soluções sustentáveis e inovação industrial.

"Uberaba já reúne características que colocam o município como uma potência agro e industrial brasileira. Com a vinda da Guofuhee para o Distrito Industrial III, a cidade amplia sua diversidade tecnológica e se torna um dos principais centros da transição energética do planeta", complementou.

Futuro da cidade

Para o vice-prefeito de Uberaba, Mauricinho de Sá, a parceria internacional é um investimento que ajuda a construir o futuro da cidade. Esse resultado concreto vai ajudar muito nossa economia e criar perspectivas de crescimento para os uberabenses, disse.

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Segundo o secretário Celso Neto, o anúncio do novo investimento em Uberaba foi resultado de um trabalho estratégico de articulação e planejamento. Esse investimento é fruto de uma negociação construída com planejamento, diálogo e visão de futuro. A chegada da Guofuhee demonstra a confiança do mercado internacional no potencial de Uberaba e fortalece o momento de expansão industrial que a cidade vive, especialmente em setores ligados à inovação e à transição energética, afirmou.

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